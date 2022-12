"Luoghi Fantastici di Padova e dove trovarli", il sesto libro di Silvia Gorgi

Arriva in tutte le librerie Luoghi fantastici di Padova e dove trovarli, il sesto libro dedicato a Padova da parte di Silvia Gorgi. Tra storia e leggenda, passato e presente, gli itinerari più insoliti per scoprire la città si possono trovare nella nuova pubblicazione per l'autrice sempre per Newton Compton editori. Padova vista con gli occhi di chi la conosce davvero. Spesso dimenticata tra le città che furono teatro di grandi opere d’arte, Padova nasconde luoghi che è un piacere riscoprire tenuti per mano da Silvia.

Il libro

La culla delle arti, la città del santo, la dimora del fantastico, Padova, dove la vita è arte, e dove l’Arte trasforma la città in un’opera fantastica. In queste pagine si nasconde una Padova suggestiva, tutta da scoprire, che guarda al passato ma anche al futuro. Una Padova diversa, in cui, negli affreschi della Sala dei Giganti, un inquisitore s’interroga sul ciclo del tempo, e, fra i miracoli di Sant’Antonio, della Scoletta del Santo, emerge, in maniera prepotente, il talento di Tiziano, che stupisce e conquista Venezia. Una Padova in cui ci si perde nella bellezza del Paradiso affrescato nella cupola della Chiesa di San Gaetano. È una città in cui attraverso l’arte si rilancia la vita, come avviene all’Istituto di Anatomia con un murales che unisce la storia della sua medicina e della scienza per mezzo del segno conturbante di Milo Manara. Ma si fa anche fantascientifica grazie a Arthur C.Clarke, l’autore di 2001. Odissea nello spazio. E diventa eterna con il drammaturgo più alto, Shakespeare, che la sceglie come “quinta” per opere teatrali in cui il mondo studentesco patavino e la sua atmosfera vivace sono protagonisti. E sulla sua scia lo stesso Oscar Wilde ambienta a Padova il capolavoro della sua gioventù. Teatro nel teatro, Padova è un grande, eterno palcoscenico, e questa è la guida perfetta per chi vuole conoscere i percorsi più misteriosi ed evocativi della città.

Silvia Gorgi

Padovana DOC, è scrittrice e sceneggiatrice. Scrive di cinema, arte e nuove tendenze per il gruppo Gedi (L’Espresso) e per Sugarpulp Magazine, anche come inviata ai festival cinematografici internazionali (Venezia, Cannes, Berlino, Transilvania). Suoi servizi di viaggio sono stati pubblicati da «Elle Italia» e «il Venerdì di Repubblica». Speaker radiofonica, ha fondato Nordest Boulevard, società di pre-produzione cinematografica, di cui è amministratrice unica. Ha firmato la sceneggiatura di Giotto e il sogno del Rinascimento, documentario sulla Padova Urbs Picta. Ha curato mostre d’arte in Veneto e a Berlino, ed è responsabile contenuti di vari festival culturali. Dal 2010 vive fra Padova e Berlino. Con la Newton Compton ha pubblicato Forse non tutti sanno che a Padova..., Storie segrete della storia di Padova, I luoghi e i racconti più strani di Padova, Le incredibili curiosità di Padova, Padova che nessuno conosce e Luoghi fantastici di Padova e dove trovarli.

Foto articolo da comunicato stampa