Degustazioni, esibizioni e performance: al via, nella cantina di Baone, la nuova rassegna #maelistappalarte

La voglia di stare all'aria aperta in tutta sicurezza non manca di certo dopo settimane di lockdown. Così, nella cantina di Maeli, a Baone nel cuore dei vulcanici colli Euganei, si è pensato di ripetere e ampliare il successo delle matinée della domenica, che nell’estate 2020 hanno ospitato giovani artisti con la loro musica classica, mentre gli ospiti sorseggiavano un calice di vino abbinato alle ostriche rosa.

Scarica la locandina con tutti gli appuntamenti di giugno

D'altronde la cantina con l’iconica facciata in trachite e un giardino già collaudato come palcoscenico naturale per eventi artistici, ben si presta per la nuova rassegna #maelistappalarte che vedrà tutti i sabati pomeriggio e le domeniche mattina, da maggio a luglio 2021, un susseguirsi di attori e professionisti, con un unico fil rouge: le degustazioni in abbinamento.

Questa Primavera 2021 porta in cantina da Maeli attori, artisti, musicisti e scrittori: in una parola #maelistappalarte. Il progetto nasce da un’idea di Elisa Dilavanzo, da sempre sensibile al mondo della cultura e dello spettacolo, in questi ultimi mesi piuttosto provato dalla pandemia. Già Fedez aveva organizzato una raccolta di fondi online per sostenere gli artisti, questa volta è il vino a sostenere l’arte.

La degustazione

Nel weekend di Maeli la degustazione diventa il momento culminante di esibizioni e performance di attori, viene calata nel tempo e nello spazio della storia di un libro, oppure rivisitata secondo la filosofia del mondo olistico, o abbinata ad eccellenze del territorio.

Ogni sabato

Ogni sabato sarà dedicato ad uno dei quattro eventi della rassegna #maelistappalarte. Si parte con Maeli&Smile, la degustazione frizzante e di intrattenimento, cui segue Maeli&Soul, che fa del vino uno strumento di introspezione con l’approccio delle discipline olistiche, per poi continuare con Maeli&Book con la degustazione inserita all’interno del libro di uno scrittore, si chiude in bellezza con Maeli&Taste, dove il vino incontra eccellenze gastronomiche da diverse aree del Veneto.

La prima data prevista è sabato 8 maggio, naturalmente se il DPCM in vigore lo consentirà e comunque nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sul distanziamento sociale. Sarà una partenza col botto: il trio comico più amato del Veneto, Marco e Pippo (alias Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno), sarà ospite a Maeli per una degustazione spensierata con Elisa Dilavanzo, produttrice dei vini Maeli.

Le matinée della domenica

Confermate anche le matinée della domenica, dove il connubio musica classica e aperitivo glamour ha richiamato gente da tutta la regione.

La direzione artistica è affidata a Michela Parolin, che cura sia l’organizzazione che la selezione degli artisti.

Molti i partner coinvolti in questo progetto, a dimostrazione dell’originalità del format tutto centrato sul legame tra arte e vino: Amorim Cork Italia, Lexus, Coldiretti PD, Lovivo Tour Experience, Bettin pianoforti e Attico. #Maelistappalarte oltre a sostenere il mondo artistico ha anche Charity Partners come Care&Share e LILT di Padova.

Come partecipare

La partecipazione è solo su prenotazione, scrivendo a prenotazioni@maeliwine.com o chiamando il numero 3803825750

Costo a persona 26 euro compresa la degustazione.

In caso di maltempo o di impedimenti dovuti a DPCM in vigore l’evento verrà rimandato alla prima data possibile.

Info e prenotazioni

Maeli - Via Dietro Cero 1, Baone PD

Info e prenotazioni: Cantina 0429/538144 cell. 380 3825750

prenotazioni@maeliwine.com

Info web

https://maeliwine.com/

https://www.facebook.com/Maeliwine/

https://www.instagram.com/maeliwine/

https://maeliwine.com/collezione/maelistappalarte