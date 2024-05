Giro d'Italia, la maglia rosa di Tadej Pogačar è già arrivata a Padova

La maglia rosa di Tadej Pogačar è già arrivata a Padova. Eroica Caffè Padova ha infatti ricevuto un prezioso omaggio dal campione sloveno, ossia la maglia rosa originale e autografata.

I risultati

Tadej Pogačar sta scrivendo la storia del ciclismo: nessuno, dal 1954, aveva accumulato cosi tanto vantaggio durante il Giro e tappa dopo tappa sta consolidando un vantaggio, che, poco conta se in salita, nelle crono o in tappe di pianura, è già epica.

Ad accompagnare la maglia, anche le scarpe usate dal Tadej per il Giro, delle calzature realizzate su misura, super-leggere e con un design personalizzato.

Per questo la sua maglia e le sue scarpe, che rimarranno poi nella collezione di Eroica Caffè, rappresentano un cimelio prezioso di una impresa sportiva che sarà ricordata.

Gli eventi per il 23 maggio

Giovedì 23, in occasione dell’arrivo in Prato della Valle del Giro d’Italia, Eroica Caffè sarà presente con il suo truck food, per essere lì dove si vivrà l’emozione del ciclismo e la festa che porta con sé questo grande evento.

Nel pomeriggio, la festa continuerà al caffè, dove anche la “carovana”, addetti ai lavori, giornalisti e tifosi, si è data appuntamento per brindare allo sport: e non si esclude possa esserci qualche ospite veramente speciale.

Fino al 23, continua anche la mostra delle biciclette storiche Colnago, esposte al caffè.

Per informazioni https://eroica.cc/it/padova - ecpadova@eroica.cc