Ripartono gli eventi della Fondazione Ghirardi: attivata la nuova mail per riservare posti e partecipare

L'indirizzo e-mail è prenotazione@fondazioneghirardi.org ed è necessario per chiunque volesse partecipare agli appuntamenti in quanto i posti sono limitati, proprio per adempiere alle normative in materia di contenimento Covid-19