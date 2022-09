Dopo la prima data sold out a Torreglia Marco e Pippo replicano in piazza Mercato

Un successo, quello del loro show "Finalmente Live!", che non accenna ad arrestarsi, ma anzi il nuovo appuntamento è per domenica 11 settembre, con orario anticipato alle 20.30 per permettere a tutti di godersi questa grande festa

Il clamoroso successo degli spettacoli estivi di Marco e Pippo conferma la potenza comica de "l'unico duo che è un trio", con una serie di date sold-out da Asiago all’Adriatico che hanno trascinato il pubblico in un vortice di risate grazie ad uno spettacolo comico unico, attuale, irriverente e ricco di contenuti, spunti e momenti esilaranti.

Un successo, quello del loro show "Finalmente Live!", che non accenna ad arrestarsi ed anzi – con oltre 2mila biglietti venduti in 10 giorni per gli show di Torreglia (PD) e Villadose (RO) – ecco l’annuncio a grandissima richiesta di una nuova data nel padovano: Marco e Pippo, oltre al già raggiunto sold-out di venerdì 9 settembre, saranno protagonisti in Piazza Mercato a Torreglia anche domenica 11 settembre, con orario anticipato alle 20.30 per permettere a tutti di godersi questa grande festa!

Il trio commenta così il suo grande ritorno sul palco in questi mesi: «Dopo due anni di restrizioni è bellissimo ritrovare il pubblico delle nostre zone, quello col quale siamo cresciuti: grazie a loro ci sentiamo sempre a casa». Ma c'è da dire che, se dal vivo il trio sta confermando tutto il suo talento, è estremamente attivo anche tra i social e la TV, anche qui con un grandissimo riscontro di pubblico. Da un lato, i video comici sui loro canali social diventano spesso virali raccogliendo mensilmente oltre 2 milioni di interazioni. Dall'altro, Marco e Pippo si sono da poco cimentati nel loro "Sensaltro Show" (in onda su Antenna3 per tutto luglio e in replica ad agosto), un fortunato format televisivo di intrattenimento comico realizzato negli studi della Zed Entertainment, che tanto crede e sta investendo su questi ragazzi. Che commentano così quest'estate a cavallo tra spettacoli live e show televisivi: «Da diversi anni affianchiamo alla nostra attività di spettacoli comici dal vivo, la produzione di video. Sono due linguaggi e due esperienze di comicità completamente diverse, che arrivano anche a pubblici diversi. Il nostro desiderio è che la grande fetta di pubblico che ci conosce solo per i video, scelga di vederci agli spettacoli per usufruire della nostra comicità in maniera diversa, con più carica, energia e coinvolgimento».

Numeri e seguito in continua ascesa hanno dato la possibilità a Marco e Pippo di uscire dalla comicità Made in Veneto, «ingentilendo il dialetto, provando a farci capire anche sul resto del territorio italiano», con il chiaro obiettivo di farsi apprezzare a livello nazionale con una ricetta semplicissima: «Vorremmo far capire che esiste un Veneto dell’allegria, gogliardico, lontano da alcuni stereotipi, vogliamo far sorridere in maniera intelligente, vorremmo dare spazio alla comicità veneta accanto alle due comico-capitali Roma e Milano».

Ed ora, in attesa delle grandi sorprese in serbo per l'inverno, il trio continua a cavalcare il successo di “Finalmente Live! “, uno spettacolo brillante, ritmato e sorprendente che in questa calda estate 2022 ha travolto migliaia e migliaia di fan con un'onda di risate. Il pubblico troverà i loro sketch sempre attualizzati, con nuovi personaggi come Jean Piere e le sue acconciature “wow”, Alberigo Fuffa nella sua rubrica “Quasi Famosi” inseme a storici personaggi del trio: Duilio e Ines in perenne terapia di coppia, Vianeo da Mestre nei panni dell’addetto alla security, Maci e i suoi colloqui di lavoro, le disavventure del nonno Eligio e la badante fino all’amatissimo assessore Ciano Contin.

Insomma, le due date di Torreglia del 9 e 11 settembre saranno di nuovo un'occasione unica per fare il pieno di divertimento! I biglietti saranno presto in vendita su Ticketmaster.it e Ticketone.it: il consiglio è di affrettarsi all’acquisto per non rischiare di perdersi uno show indimenticabile.

Zed Live! – www.zedlive.com – info@zedlive.com – www.marcoepippo.com

https://zedlive.com/evento/piazza-mercato-torreglia-pd-marco-e-pippo/

https://zedlive.com/evento/piazza-mercato-torreglia-pd-marco-e-pippo-2/