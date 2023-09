Il racconto a Venezia del padovano Matteo Marini: lascia tutto per salvare la malga di famiglia

Riceviamo e pubblichiamo:

"Poeti, registi e contadini" al Lido di Venezia in occasione della 80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in programma dal 30 agosto al 9 settembre prossimi. L’iniziativa è di Coldiretti Veneto che, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, presenta l’evento “Cibo da Festival” che si terrà dal 7 al 9 settembre in Riva Corinto grazie alla presenza di Isola Edipo, luogo di scambio culturale per autori, attori, cantanti ed artisti.

All’Excelsior, nello spazio della Regione del Veneto con Veneto Film Commission, l’appuntamento con le storie di successo di giovani agricoltori tra arte e campagna è per venerdì 8 settembre alle ore 20. Il racconto di vita di Matteo Marini, ingegnere di Cittadella, nell'Alta Padovana, che rinuncia al lavoro in ufficio per salvare la malga di famiglia sull’Altopiano, si intreccia con i ricordi dell’infanzia trascorsa sui pascoli gli stessi scelti da Ermanno Olmi per l’ultimo film della sua carriera “Torneranno i prati”.

I versi in dialetto scritti da Andrea Zanzotto appositamente per Federico Fellini per la realizzazione dell’opera “Casanova” danno il nome alla Tenuta Venissa e identificano i vini della collezione della cantina di Matteo Bisol ristoratore della Laguna Nord. A suggellare lo spessore del dibattito gli interventi della figlia del regista, la produttrice Elisabetta Olmi e la testimonianza di Fabio Zanzotto per la Fondazione intitolata al padre Andrea Zanzotto.

Tre giorni animati dagli agrichef di Terranostra e dai produttori di Campagna Amica che serviranno piatti e presenteranno le tipicità locali invitando il pubblico alla degustazione e conoscenza delle bontà del territorio. In calendario esperienze da gourmet e una ricca rassegna della biodiversità agroalimentare regionale con eccellenze a km zero. A cominciare dal miele di Barena, il multiflora di laguna, a quello del Delta del Po’, dalla verdura del Cavallino e del litorale Adriatico alla frutta di stagione dei campi rodigini.

Ci sarà il vino: dal Prosecco al Pinot Grigio delle Venezie fino ai rossi della Valpolicella. Per dissetarsi ci saranno anche le agribirre che le nuove generazioni stanno producendo, ed ancora i formaggi blasonati Asiago, Monte Veronese, Grana Padano e Piave. Non mancano nel menù gli insaccati con la sopressa trevigiana e vicentina, la pancetta e lo speck di Belluno.

Questi i principali ingredienti dei pasti preparati dagli operatori agrituristici che, ispirandosi alla cucina tradizionale, aggiungeranno per gli aperitivi i cicchetti veneziani con crostini a base di pesce di Chioggia e del Polesine, con le sarde in saor assieme alla polenta di Mais Marano e Bianco Perla. Tra i primi storici “bigoi in salsa” e la pasta e fagioli fredda.

