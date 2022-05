Padova capitale mondiale della Pasticceria: i grandi nomi in sfida al seminario dei Relais Desserts

Quelle dal 15 al 18 maggio, in Italia, saranno giornate all’insegna dell’alta pasticceria. Dopo 14 anni, ritornano nel nostro paese, e segnatamente a Padova, i Relais Desserts: gli 85 maestri pasticceri più blasonati al mondo, che si confronteranno su alcune tematiche d’attualità e sulle tendenze legate alla più dolce tra le arti bianche.

A Padova

Domenica 15 maggio, a Palazzo della Ragione, iconico edificio della città, è in programma il “Goûter des chefs”, un momento di confronto tra tutti i partecipanti, chiamati ad allestire composizioni suddivise in 10 buffet monumentali ed incentrate sul tema “Erbe e Frutta”, in onore delle due piazze cittadine, rispettivamente “Piazza delle Erbe” e “Piazza della Frutta”, storici fulcri del centro commerciale cittadino.

Le squadre

La composizione dei 10 buffet sarà affidata ad altrettante squadre. Gli 85 pasticceri, infatti, saranno suddivisi in 10 team, organizzati in base alle aree geografiche di provenienza dei partecipanti. In questo modo ogni gruppo potrà declinare il proprio buffet, omaggiando le differenti territorialità e celebrando le rispettive tradizioni.

La rappresentanza italiana

La squadra italiana sarà l’unica a competere in rappresentanza di una sola Nazione, in forza della presenza del bresciano Iginio Massari, del maestro padovano Luigi Biasetto, di Andreas Acherer di Brunico, del piemontese Fabrizio Galla, di Luca Mannori di Prato e di Roberto Rinaldini di Rimini.

Ogni team potrà contare su tecnica e inventiva nonché sull’utilizzo di ingredienti di grande pregio.

Chi vincerà? Considerato l’altissimo livello dei contendenti, è difficile fare pronostici.

Luigi Biasetto

«Per noi questi incontri rappresentano un’importantissima occasione di confronto e di scambio nonché un momento di approfondimento relativo alle eccellenze locali: dai prodotti enogastronomici dei Colli Euganei alle realtà industriali» ha dichiarato Luigi Biasetto, già Campione del Mondo di Pasticceria e anfitrione d’eccellenza di questa terza edizione in Italia.

«È proprio durante i Seminari internazionali dei Relais Desserts che si definiscono le nuove tendenze della pasticceria che, poi, tenderanno ad imporsi nei diversi Paesi del mondo. Considerato che i membri dell’Associazione provengono da Europa, Africa, Medioriente, Stati Uniti d’America, Giappone e Australia, è facile immaginare la profondità e la complessità di questo scambio.

Certamente, le tendenze non sono avulse dai contesti né dai momenti storici; pertanto, quest’anno, focalizzeremo la nostra attenzione soprattutto sull’ecosostenibilità, sui nuovi paradigmi del mercato e sull’e-commerce».

Le tendenze della pasticcieria

«Per quello che riguarda le tendenze della pasticceria – aggiunge Biasetto - si intravede un ritorno al classico e alla tradizione, seppur arricchito da contaminazioni che arrivano da lontano, dal Perù come dal Giappone». Per avere un’idea più chiara sull’orientamento dell’haute pâtisserie, bisognerà attendere lo svolgimento del Simposio di Padova, il terzo in Italia, dopo quello di Brescia nel 1998 e di Venezia nel 2008.

Dettagli

Info web https://www.relais-desserts.net/seminaires/

Seminario Relais Desserts 2018 - Foto da comunicato stampa