La “menestra de fasoi” nella versione fredda estiva, l'evento tra musica e condivisione da Wigwam

Un “Fuori sacco!” sull’aia, con musica e pasta e fagioli, quello proposto per la serata di venerdì 29 luglio 2022 da ARGAV – Associazione Regionale dei Giornalisti Agro Alimentari e Ambientali del Veneto e Trentino Alto Adige in collaborazione con l’Associazione Wigwam al Circolo di Campagna Arzerello di Piove di Sacco.

La “menestra de fasoi” nella versione fredda estiva è quella classica veneta con battuto di Lardo della Saccisica, preparata per l’occasione dal padrone di casa, il giornalista e chef Efrem Tassinato. Una ricetta selezionata e pubblicata nel libro “Pasta & Fagioli – un piatto italiano” recentemente edito col patrocinio della Federazione Italiana Cuochi per i tipi di Studio Verde Editore e Consorzio Zafferano. La summa per questo piatto molto veneto ma anche italiano, che ha raccolto le proposte – tradizionali e magari rivisitate o totalmente creative – dei migliori 69 chef italiani.

La musica sarà invece ad opera di Andrea Vettoretti, chitarrista di fama internazionale che presenterà ai presenti un’anteprima del suo nuovo CD “Quantum one” dedicato all’Universo ed ai suoi suoni. Un’interazione con i suoni cosmici dove tradizione e innovazione si uniscono per ottenere suggestioni sonore ed emozioni. Un onirico percorso musicale dall’ inizio dei tempi, dalla prima luce dell’Universo, per riscoprire alla fine la grande bellezza del Pianeta Blu, la nostra casa.

Oggi, anche grazie alle missioni spaziali, abbiamo sviluppato grande sensibilità nella difesa della Terra, forse stiamo anche comprendendo che, nella sua complessa integrità, è quasi un essere vivente, del quale non siamo solo spettatori, ma parte integrante della sua stessa vita.

La possibile colonizzazione futura di altri pianeti, ci fa guardare al domani con speranza e con il sogno, di sempre, di non essere soli nell’universo. La musica, linguaggio universale, è idealmente il segnale più forte che l’uomo possa diffondere nella vastità del Cosmo, un messaggio di fraternità, di armonia, di sogni. E’ il nostro biglietto da visita se, qualcuno lì fuori, ci sta cercando.

«Una serata tra amici e colleghi che, in specie, si occupano di informazione e comunicazione specializzata e quindi, in prima linea nella tutela degli eco-sistemi e per il contrasto ai cambiamenti climatici. Categoria particolarmente sotto stress per tutte le emergenze ambientali che tutti oramai iniziano ad avvertire sulla propria pelle» dice Fabrizio Stelluto, Presidente di ARGAV, aggiungendo poi che, per riprendere fiato e slancio non vi sia di meglio che una pausa in compagnia, in un luogo tranquillo, con qualche leccornia della tradizione da assaggiare e un po’ di musica non frastornante e riflessiva da ascoltare.

Non è prevista una quota di partecipazione ma solo essere in regola con le quote associative ad ARGAV e/o FNSI e Wigwam, con possibilità di rinnovo o nuova adesione anche nell’occasione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni: arzerello@wigwam.it WhatsApp +39 333 3938555

Info web

https://www.wigwam.it/2022/07/28/29-luglio-2022-al-wigwam-di-arzerello-fuori-sacco-con-andrea-vettoretti/

https://www.facebook.com/wigwam.circolo.arzerello/

Foto articolo da comunicato stampa