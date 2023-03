Le eccellenze del territorio a Villa dei Vescovi, torna il mercato in corte

Ogni prima domenica del mese saranno "messi in scena" e raccontati i prodotti del territorio, per conoscere, scoprire, degustare e acquistare le grandi eccellenze locali

È stato legato ai peccati di gola il primo appuntamento 2023 con "Mercato in Corte: prodotti del territorio a Villa dei Vescovi", che domenica 5 marzo ha proposto una vetrina sui formaggi dei colli Euganei con la presenza di alcuni tra i più eccellenti produttori di prodotti caseari locali e altre realtà artigianali ambasciatori della ruralità del territorio.

Ancora una volta il Bene del Fondo per l’Ambiente italiano sui Colli euganei sposa la cultura enogastronomica di questo territorio e ciò grazie alla forte sinergia creata con la Strada del Vino dei Colli Euganei e la Condotta Slow Food Bassa Padovana e Colli Euganei.

L'appuntamento è stato nella corte all'italiana della Villa (ore 10 - 18), dove anche quest’anno ad ogni prima domenica del mese saranno "messi in scena" e raccontati i prodotti del territorio, per conoscere, scoprire, degustare e acquistare le grandi eccellenze locali. Quest'anno ogni appuntamento mensile sarà occasione per esplorare un prodotto diverso attorno al quale si svilupperà non solo la scelta degli espositori, ma anche il menù del Bistrò e le conferenze proposte durante la giornata.

E l’ouverture è toccata i formaggi ma con la preziosa e significativa presenza di altri rappresentanti della gastronomia e ruralità del territorio: Villa dei Vescovi anche quest’anno si propone come palcoscenico ideale per chi voglia conoscere la ricchezza e la varietà dei prodotti dei Colli Euganei e delle zone limitrofe, raccontati dalla voce di chi li produce. Per l'occasione il Bistrò di Villa dei Vescovi ha realizzato un menu a tema, da degustare sulle terrazze della Villa, utilizzando i prodotti in vendita nel Mercato.

Come tradizione Villa dei Vescovi sarà visitabile grazie ai quattro appuntamenti guidati previsti ad orario fisso (ore 11, 12, 15 e 16). Torna poi la speciale caccia al tesoro per bambini, disponibile durante tutta la giornata.

Espositori - Slow Food Condotta Colli Euganei e Bassa Padovana (informazioni); Enoteca Bistrò Villa dei Vescovi (cicchetteria); Caseificio Callegaro (formaggi); Caseificio Traverso (formaggi); Azienda Agricola Laudato Sì (formaggi); Azienda Agricola Turato Silvano (formaggi); Caseificio Le Giare (formaggi); La Casara (formaggi); Società Agricola Gallo (noci); Apitaly (miele); La Casa sulla Collina (confetture e composte); Wyrd Honey & mead (miele e idromele); Azienda Agricola Il Piccolo Principe (confetture); Azienda Agricola Il Piccolo Campo (zafferano); Podere la Pignara (prodotti da forno); Bio Forno Colli Euganei (prodotti da forno) e Frantoio Colli del Poeta (olio).

Domenica 5 marzo torna il Mercato in Corte: i formaggi del territorio a FAI - Villa dei Vescovi.

Si parlerà di formaggi e dei prodotti da abbinare.

Dalle 10 alle 18 con orario continuato (ultimo ingresso ore 17)

ingresso solo Mercato e Corte della Villa euro 2.

Visite guidate ad orario fisso (11, 12, 15 e 16)

Ore 11.30 conferenza di L'Insaziabile

Siamo a Luvigliano di Torreglia, sui Colli Euganei (PD).

Un evento realizzato in collaborazione con @stradadelvinocollieuganei e @slowfoodveneto.

I caseifici presente:

caseificio callegaro, Caseificio Le Giare Caseificio Traverso, Azienda Agricola Turato Silvano, Az. Agr. Laudato Si e LaCasara Roncolato Caseificio

I produttori presenti:

Frantoio Colli Del Poeta, Az. Agr. Il Piccolo Principe, La casa sulla Collina, La Pignara - Podere Bio, Bio Forno Colli Euganei, Noci Bio Gallo, Apitaly, Wyrd - Miele & Idromele dei Colli Euganei, Melovita, Zafferano di Abano Terme, ora di Due Carrare

Partecipazione straordinaria di Enoteca Bistrò Villa dei Vescovi

Orari

Dalle 10 alle 18. Ultimo ingresso un'ora prima dell'orario di chiusura. Visite guidate standard: ore 11, 12, 15 e 16

Biglietti

Ingresso al solo mercato in corte: 2 euro;

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto di ingresso alla Villa anche con visita guidata.

Ingresso al solo Parco - Iscritti FAI: gratuito; Intero: 5 euro; Ridotto 6-18 anni: 3 euro; Studenti 19-25 anni: 3 euro; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 15 euro; Ridotto 0-5 anni: gratuito; Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite in autonomia alla Villa e al Parco: Iscritti FAI: gratuito; Intero: 11 euro; Ridotto 6-18 anni: 6 euro; Studenti 19-25 anni: 6 euro; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 27 euro; Ridotto 0-5 anni: gratuito; Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite guidate ad orario fisso: Iscritti FAI: 6 euro; Intero: 20 euro; Ridotto 6-18 anni: 10 euro; Studenti 19-25 anni: 10 euro; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 50 euro; Ridotto 0-5 anni: gratuito; Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

Come arrivare a villa dei vescovi

Auto: Per chi arriva da Venezia: Uscita Padova Ovest; imboccare la tangenziale, Corso Australia, uscita 6 direzione Colli Euganei; proseguire per circa 10 km in direzione Teolo. Superare Praglia e dopo la rotatoria prendere la strada con l’indicazione Luvigliano. Dal casello la distanza è di 20 km circa.

Per chi arriva da Verona: Uscita Grisignano di Zocco, seguire Strada Regionale 11 Padana Superiore direzione Montegalda.

Autostrada A13 Bologna-Padova: Uscita Terme Euganee, proseguire per Montegrotto Terme, Torreglia e infine seguire le indicazioni. Dal casello la distanza è di 15 km circa. Le auto possono parcheggiare al parcheggio gratuito in via Roberto Ferruzzi, a 350 m dalla Villa. I bus possono parcheggiare in Piazza Mercato a Torreglia.

In treno: Per raggiungere la Villa, la stazione di riferimento è Abano Terme (che dista 9 km da Luvigliano di Torreglia). Da lunedì a venerdì sono attivi 10 collegamenti con Venezia/Padova e 5 nei giorni festivi.

Dalla stazione è possibile prendere un bus di linea (Linea Colli AT o ATL fino alla fermata "Tito Livio 8" di Luvigliano di Torreglia).

In autobus: L'azienda di riferimento per il servizio urbano di Padova ed extraurbano della zona termale è Busitalia S.p.A. La linea da seguire è "Linea Colli" ATL oppure TL: da Padova (Stazione FS), da Abano Terme (Piazza Sacro Cuore), Montegrotto (Stazione FS). Info sugli orari degli autobus: www. fsbusitaliaveneto.it

In bicicletta: Da Montegrotto: pista ciclabile fino a Luvigliano. Arrivati al Comune di Torreglia, tenere la destra seguendo sempre la Strada Provinciale; l'ultimo tratto è caratterizzato da strada mista ma tranquilla.

Anello ciclabile dei Colli Euganei (64 km). Deviazione per Villa dei Vescovi; a Bresseo uscire per Via Cà Boldi e proseguire per Via Liviana. (3 km di strada mista ma tranquilla).

Info

Villa dei Vescovi, Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia (PD); tel. +39.049 9930473

www.villadeivescovi.it | faivescovi@fondoambiente.it | www.fondoambiente.it

