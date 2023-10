"Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti", in fiera a Bologna anche sei aziende padovane

Tra i partecipanti della dodicesima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, che si svolgerà da sabato 25 a lunedì 27 novembre 2023 negli spazi di Bologna Fiera, anche sei realtà padovane:

AL CONTADIN

Padiglione 30 - B

Stand 58

Via Dante Alighieri, 13, 35030 - Rovolon (PD) - Veneto

Tel. +390499910233

Email: info@alcontadin.it

https://www.alcontadin.it IL MOTTOLO

Padiglione 29 - A

Stand 7

Via Comezzara, 13, 35030 - Baone (PD) - Veneto

Tel. 347-9456155

Email: info@ilmottolo.it

https://www.ilmottolo.it MONTEVERSA

Padiglione 29 - D

Stand 46

Via Monte Versa, 1024, 35030 - Vò (PD) - Veneto

Tel. +393292553985

Email: giovanni.bressanin@monteversa.it

https://monteversa.it/ QUOTA 101

Padiglione 30 - E

Stand 5

Via Malterreno, 12, 35038 - Torreglia (PD) - Veneto

Tel. 0495211322

Email: info@quota101.com

https://www.quota101.com VIGNA RÒDA

Padiglione 30 - E

Stand 8

via Monte Versa, 1569, 35030 - Vo' (PD) - Veneto

Tel. 049 9940228

Email: info@vignaroda.com

https://www.vignaroda.com/ VIGNE AL COLLE

Padiglione 29 - E

Stand 58

Via palazzina, 100, 35030 - Rovolon (PD) - Veneto

Tel. 3480139109

Email:martino.benato@gmail.com

https://www.vignealcolle.com/

L'evento

Una festa: questo è il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti FIVI, dal 2011 l’unico evento in Italia organizzato dai Vignaioli per i Vignaioli e per chi ama i loro vini. Saranno mille gli espositori da ogni regione italiana che dal 25 al 27 novembre 2023 accoglieranno il pubblico nei padiglioni 29 e 30 di BolognaFiere. A completare il Mercato, oltre ai Vignaioli soci FIVI, saranno presenti a Bologna un folto gruppo di olivicoltori indipendenti soci della FIOI e alcune delegazioni di Vignaioli europei in rappresentanza delle associazioni nazionali facenti parte di CEVI - Confédération Européenne des Vignerons Indépendants.

Quattro padiglioni

“Lo spostamento a Bologna, in padiglioni ampi, nuovi e luminosi, ci ha permesso non solo di dare spazio a tutti i soci che hanno richiesto di partecipare a questo grande evento associativo, ma anche di realizzare molte migliorie, per garantire al pubblico di vivere al meglio la manifestazione, mantenendo inalterato il suo spirito originale”, osserva Lorenzo Cesconi, Vignaiolo e presidente della FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. Per ospitare espositori e pubblico, BolognaFiere ha messo a disposizione 30mila metri quadrati, distribuiti su 4 padiglioni: ad accogliere i Vignaioli saranno il 29 e il 30, ai quali si aggiungono i padiglioni 28 e 36 dedicati al food e ai servizi correlati al Mercato.

I biglietti

La continuità col passato emerge fin dai prezzi dei biglietti di ingresso, inalterati rispetto alla scorsa edizione e acquistabili in prevendita dall’1 settembre sul sito https://mercatodeivini.it/biglietti/. Ma anche su questo fronte ci sono alcune importanti novità, a partire dallo speciale Early Bird a 20 euro, disponibile online fino al 24 settembre.

Per agevolare e premiare chi acquisterà i biglietti online, sarà previsto un ingresso dedicato (Ingresso Nord), mentre le casse per comprare il biglietto direttamente in fiera saranno aperte all’Ingresso Est Michelino.

Parcheggio

Il parcheggio di riferimento per il pubblico del Mercato sarà il multipiano Michelino (5.500 posti auto a pochi passi dagli ingressi Nord ed Est Michelino, e raggiungibile comodamente dall’uscita autostradale BolognaFiera), alla tariffa speciale di 5 euro per tutto il giorno. E per agevolare il pubblico, il famoso carrello – elemento ormai iconico del Mercato dei Vini – potrà essere riconsegnato direttamente al parcheggio, senza dover tornare nel quartiere fieristico dopo aver trasportato i vini in macchina.

Come arrivare

Lo spostamento della manifestazione a Bologna permetterà al pubblico di raggiungere agevolmente il Mercato dei Vini non solo con l’automobile, ma anche con i mezzi pubblici, a partire dal treno: una scelta di sicurezza e sostenibilità in linea con lo spirito della manifestazione. Una volta arrivati in bus o in taxi in Piazza della Costituzione, un servizio di navette gratuite collegherà la fiera all’ingresso Est Michelino. E chi acquisterà molte bottiglie e non riuscirà a trasportarle tutte potrà usufruire di un comodo servizio di spedizioni.

https://mercatodeivini.it/come-arrivare-2/

Non mancherà nulla

Non mancherà, come ormai tradizione, un intero padiglione dedicato alla gastronomia, con proposte della tradizione locale e di altri territori italiani, mentre nella galleria centrale troveranno spazio i partner e gli sponsor del Mercato dei Vini, nonché l’immancabile stand istituzionale FIVI, dove si potranno acquistare le celebri t-shirt e altri gadget firmati Vignaioli indipendenti.

Info

Il Mercato dei Vini aprirà i cancelli sabato 25 novembre alle ore 11 e resterà aperto al pubblico di appassionati e operatori fino alle 17.00 di lunedì 27. Quattro le masterclass che arricchiranno il programma della manifestazione, dedicate ad altrettanti importanti vitigni autoctoni e prenotabili sul sito a partire da ottobre. In occasione del Mercato dei Vini saranno, inoltre, annunciati i vincitori del Premio “Leonildo Pieropan” 2023, dedicato alla memoria di uno dei pionieri di FIVI, e del nuovo premio “Vignaiolo come noi”.

Tre giorni all’insegna del vino artigianale, di qualità e di territorio: tre giorni da non perdere, in compagnia dei Vignaioli indipendenti.

La locandina

Il manifesto dell’edizione 2023, vede la conferma della collaborazione con Corraini Edizioni e con il maestro Guido Scarabottolo, illustratore e grafico dalla personalità e dal tratto che ben rispondono alla natura della FIVI. A sua firma la locandina illustrata, un omaggio all’infinita varietà dei Vignaioli attraverso la citazione delle bottiglie di Giorgio Morandi, il noto pittore bolognese del Novecento.

«Sono sempre stato affascinato dalle variazioni. Tutte le variazioni – racconta Guido Scarabottolo –. Da quelle infinite su un tema musicale da parte dello stesso musicista o di musicisti diversi, a quelle infinite sul tema del latte cagliato (formaggio) o sul tema dell’uva fermentata… Per chi disegna, poi, le variazioni sono quasi un obbligo, oltre che un divertimento. Così l’immagine FIVI di quest’anno è nata quasi in modo automatico. La varietà di persone che animano l’associazione; le infinite sfumature del prodotto degli associati; le innumerevoli forme possibili delle bottiglie; il trasferimento della fiera a Bologna, città che vede la presenza ancora attualissima di un pittore (Morandi) che per tutta la vita ha dipinto le stesse bottiglie in (quasi) infinite variazioni… Viva le differenze!».

https://fivi.it/en/blog/mercato-dei-vini-2023-a-bologna-piu-di-1-000-vignaioli/