Il “Mercoledì in Vigna”: tornano le serate con vini, drink e cicchetti nel verde serale del brolo di Villa dei Vescovi

Ci siamo! Con l’avvicinarsi dell’estate a Villa dei Vescovi torna il tradizionale appuntamento serale della stagione calda: il Mercoledì in Vigna. »Con mercoledì 5 giugno si apre la serie di eventi serali ospitati nel Brolo che tanto successo ha ottenuto nelle ultime due stagioni - spiega il direttore Alessandro Armani - Un’occasione ideale per immergersi nel verde del nostro parco agricolo ammirando il tramonto e le stelle. L’appuntamento sarà anticipato alle ore 20 una speciale visita guidata nel Brolo della Villa per conoscere ed approfondire la gestione delle aree verdi».

L’evento è promosso in collaborazione con Bistrò Villa dei Vescovi e Finestra sui Colli: la Cena in Vigna sugli Euganei. Tutti i mercoledì sera a partire dal 5 giugno (con orario 19 - 23) sarà così possibile assaggiare i vini del territorio con drink e cicchetti con accesso dal portale est di Via Tito Livio a Luvigliano di Torreglia. Il comodo parcheggio è situato a 100 metri e l’ingresso è di 3 euro, con prenotazione consigliata.

Semplicissima e confermatissima la formula della serata: porta il tuo plaid e siediti nel verde. O utilizza i cuscinoni e gli allestimenti tra le vigne del Brolo per godere dell'atmosfera bucolica, tramonti estivi e cieli stellati. Continuano quindi le proposte en plein air di Fai Villa dei Vescovi stavolta a sfondo enogastronomico .

Info

Villa dei Vescovi, Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia (PD); tel. +39.049 9930473

faivescovi@fondoambiente.it

https://fondoambiente.it/eventi/mercoledi-in-vigna

Come arrivare a Villa dei Vescovi

AUTO: Per chi arriva da Venezia: Uscita Padova Ovest; imboccare la tangenziale, Corso Australia, uscita 6 direzione Colli Euganei; proseguire per circa 10 km in direzione Teolo. Superare Praglia e dopo la rotatoria prendere la strada con l’indicazione Luvigliano. Dal casello la distanza è di 20 km circa.

Per chi arriva da Verona: Uscita Grisignano di Zocco, seguire Strada Regionale 11 Padana Superiore direzione Montegalda.

Autostrada A13 Bologna-Padova: Uscita Terme Euganee, proseguire per Montegrotto Terme, Torreglia e infine seguire le indicazioni. Dal casello la distanza è di 15 km circa. Le auto possono parcheggiare al parcheggio gratuito in via Roberto Ferruzzi, a 350 m dalla Villa. I bus possono parcheggiare in Piazza Mercato a Torreglia.

IN TRENO: La stazione ferroviaria di riferimento è Abano Terme (che dista 9 km da Luvigliano di Torreglia). Da lunedì a venerdì sono attivi 10 collegamenti con Venezia/Padova e 5 nei giorni festivi. Dalla stazione si prende il bus di linea - Linea Colli AT o ATL - fino alla fermata "Tito Livio 8" di Luvigliano di Torreglia.

IN AUTOBUS: L'azienda di riferimento per il servizio urbano di Padova ed extraurbano della zona termale è Busitalia S.p.A. La linea da seguire è "Linea Colli" ATL oppure TL: da Padova (Stazione FS), da Abano Terme (Piazza Sacro Cuore), Montegrotto (Stazione FS). Info sugli orari degli autobus: www. fsbusitaliaveneto.it

IN BICICLETTA: Da Montegrotto: pista ciclabile fino a Luvigliano. Arrivati al Comune di Torreglia, tenere la destra seguendo sempre la Strada Provinciale; l'ultimo tratto è caratterizzato da strada mista ma tranquilla. Anello ciclabile dei Colli Euganei (64 km). Deviazione per Villa dei Vescovi; a Bresseo uscire per Via Cà Boldi e proseguire per Via Liviana. (3 km di strada mista ma tranquilla).

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/mercoledi-in-vigna