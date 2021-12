Merry Christmas Montegrotto Terme: 40 appuntamenti per animare le feste di turisti e sampietrini 

Oltre 40 appuntamenti dal 3 dicembre all’11 gennaio coinvolgeranno tutti i luoghi del centro e saranno destinati a tutte le età. Si preannuncia ricco di emozione e poesia Merry Christmas Montegrotto Terme programmato dall’amministrazione comunale per allietare le feste dei sampietrini e dei turisti.

Videomapping

Partiamo da quello che sarà lo spettacolo che nessuno potrà mancare: il videomapping sulla facciata del municipio in piazza Roma che dall’acqua porterà alle atmosfere natalizie: sarà visibile nelle giornate festive e di sabato, dopo il tramonto. Nelle cantine seicentesche di villa Draghi a partire dall’8 dicembre nei giorni festivi (esclusi Natale e Capodanno) tutti gli appassionati potranno trovare il presepe allestito dall’Associazione Villa Draghi.

Animazioni

Ricchissimo è il calendario delle animazioni nelle vie centrali: da piazza Primo Maggio, a piazzale e viale Stazione, al boulevard, a piazza Carmignoto e nell’area pedonale di via Manzoni e ancora in piazza Roma nei fine settimana, l’8 dicembre, e nei giorni prenatali del 22 e 24 dicembre ci saranno street band natalizie, risciò con babbo natale per i bambini, esibizioni di danza, opera, operetta e una parata di mascotte e di Babbi Natale nel pomeriggio della vigilia. Al termine della messa di mezzanotte in piazza Roma, gli auguri dell’amministrazione comunale saranno seguiti dal concerto di Natale di Flavio Sax. Particolarmente attesa il 12 dicembre la performance itinerante in tre tappe (piazza Primo Maggio, boulevard di viale Stazione e piazza Carmignoto) che tra canto e recitazione metterà in scena il Canto di Natale di Dickens (due spettacoli alle 16 e alle 17.30, da prenotare).

Bambini

Due i concerti importanti: a Santo Stefano suoneranno i Venice Rondò in piazza Primo Maggio, mentre a Capodanno nel Duomo risuoneranno Mozart, Vivaldi, Schubert e Gounod con i Silver Ensemble. Ricchissimo anche il programma per bambini e adulti alla biblioteca civica Alda Merini trasformata dal recente restauro in centro culturale polifunzionale: il filò a merenda tra i libri avrà spettacoli per bambini, alle 17, l’11, il 15, il 18, il 22 e il 29 dicembre. Per la fascia 11 - 14 anni ci saranno giochi di prestigio e scuola di fumetti il 13 e il 20 dicembre, e infine per gli adulti tre spettacoli comici il 10, il 16 e il 7 gennaio. Tutti gli eventi in biblioteca sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione su Eventbrite.

Museo termalismo

Infine, entra quest’anno nella programmazione natalizia anche il Museo del Termalismo: il primo appuntamento è già venerdì 3 dicembre un una visita tattile per persone con disabilità visiva, seguita domenica pomeriggio da una visita tematica per adulti e un laboratorio didattico per bambini, e domenica 19 dicembre una visita tematica con aperitivo a cura dell’enoteca l’Angolo Divino. A pagamento e su prenotazione saranno le repliche dello spettacolo «Bu!» del circo Patatuf a Parco Mostar dal 5 al 9 gennaio.