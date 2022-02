Monselice: illuminazione speciale e tanti eventi per festeggiare San Valentino

Per i monselicensi San Valentino è una cosa seria. Il Santo, le cui spoglie sono conservate nell’Oratorio di San Giorgio, è non solo il patrono degli innamorati ma per lunga tradizione anche il protettore dei bambini che, infatti, vengono portati in santuario il 14 febbraio per ricevere la chiavetta benedetta. E la tradizione del pellegrinaggio al Santuario Giubilare delle Sette Chiesette e all’Oratorio è ancora oggi sentitissima e praticata.

E’ questo il substrato cultural/religioso dell’iniziativa che, anche quest’anno, nonostante la pandemia, i negozi di Monselice riservano ad una delle giornate più caratteristiche della città federiciana. Così, da sabato 12 a lunedì 14 febbraio, grazie all’iniziativa messa in campo dalla Pro Loco, dal Mét, il Distretto del Commercio, dal Comune, dal Museo Civico San Paolo, dal Complesso Monumentale Rocca di Monselice e dall’Ascom Confcommercio, “San Valentino a Monselice” sarà l’occasione per vedere la città che si veste di cuori accesi in tutto il centro storico. “Nel cuore della storia … nel cuore degli innamorati” è il claim che accompagna un’iniziativa che si incrocia anche il periodo dei saldi.

«Saldi di cuore – commenta Mirta Fiocco, presidente dell’Ascom Confcommercio di Monselice – ma anche saldi di speranza in una ripresa che travalichi il periodo pandemico e, complice anche il diminuire dei contagi, che ci permetta di sperare in una ripresa degli acquisti da parte dei consumatori, che ai nostri negozi si sono avvicinati con fiducia nel periodo natalizio grazie anche alla nostra campagna “#sottocasamiconviene”, possano trovare ulteriori opportunità in questa tre giorni che prevede una serie di iniziative veramente molto belle in città, e che possono invogliare a visitare Monselice e i suoi negozi».

Tra mercatini e concorsi fotografici, visite guidate al Museo San Paolo, al Castello, alla Pieve oltre al tradizionale appuntamento con il pellegrinaggio alla Chiesa di San Giorgio, vetrine a tema, golosità e artigianato creativo, c’è veramente l’imbarazzo della scelta per programmare una visita alla città della Rocca. «Alla Pro Loco, al Mét, al Comune, al Museo Civico San Paolo e al Complesso Monumentale Rocca di Monselice – conclude la presidente Fiocco – va il ringraziamento di tutto il tessuto economico monselicense per il ricco programma che hanno saputo costruire. Se, come mi auguro, potremo uscire da questa crisi con il minor danno possibile, lo dobbiamo anche alle idee che, nonostante tutto, sono nate da queste positive collaborazioni che saranno ancora più significative nel momento in cui potremo tornare alla normalità».