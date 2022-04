Dopo due anni torna uno degli eventi enogastronomici più attesi

Dopo due anni di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, torna a movimentare le giornate di maggio uno degli eventi enogastronomici più attesi del territorio regionale. La manifestazione ‘Prosciutto Veneto DOP in festa’ è destinata a segnare un cambio di passo nelle abitudini degli ultimi due anni, dei tanti veneti e dei molti turisti. Finalmente si torna, con serenità ed entusiasmo, alla normalità, e lo si fa valorizzando le tradizioni del territorio, a partire da quelle legate alla cultura gastronomica. Quale migliore occasione per ricominciare a popolare le piazze, i ristoranti, i luoghi di aggregazione, se non celebrando la qualità di un prodotto considerato il simbolo della gastronomia regionale.

Veneto DOP

Ed è così che il Consorzio di Tutela del prosciutto Veneto DOP, in stretta collaborazione con il Comune di Montagnana, ha organizzato l’edizione 2022 dell’evento, in programma da mercoledì 11 maggio, a domenica 22. La manifestazione si svolgerà tra l’Isola del Gusto, il grande padiglione coperto con ben 1.400 mq di superficie; l’Isola Gourmet, un ristorante particolarmente elegante con oltre 400 posti a sedere, che per 12 giorni ospiterà le degustazioni proposte dai prosciuttifici aderenti al Consorzio, e la piazza Vittorio Emanuele II, dove verranno proposte serate a tema, per rendere ancora più mondano e accattivante l’intero evento.

Mostre

La manifestazione sarà tutt’altro che dedicata solo all’aspetto della degustazione del prodotto: sono in programma mostre-mercato, eventi culturali, escursioni guidate e visite ai prosciuttifici, proprio con l’obiettivo di far vivere a cittadini e turisti un’esperienza unica nel suo genere. ‘Prosciutto Veneto DOP in Festa’ si pone come obiettivo ultimo quello di far conoscere i prodotti tipici del territorio, dando l’opportunità di sperimentare la bontà del prosciutto più rinomato, e valorizzando la qualità dei prodotti made in Italy che costellano il Veneto e tutte le sue province. L’inaugurazione è prevista per le 19 di mercoledì 11 maggio, e la settimana prossima verrà messo a disposizione il calendario degli eventi collaterali legati alle iniziative principali della manifestazione.