Quante meraviglie ci sono a Montegrotto? La risposta nel libro di Nicola Cesaro, Claudio Malfitano e Fabio Muzzi

Un nuovo libro per raccontare ai turisti e a cittadini le meraviglie di Montegrotto Terme: quante sono? Cento più una. Così dice il titolo della elegante pubblicazione «Montegrotto Terme, le 100 meraviglie (+1)» curata dai giornalisti Nicola Cesaro e Claudio Malfitano con le foto di Fabio Muzzi, pubblicata dall’editore Typimedia in partnership con l’amministrazione comunale.

Un biglietto da visita

«Questo libro - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - sarà il nostro biglietto da visita. Il Comune ne regalerà una copia a tutti gli alberghi affinché possano metterlo a disposizione dei clienti e altri alle personalità che verranno in visita. Chi lo desidera potrà presto acquistarlo in libreria o nelle edicole. Si tratta di un volume bello, ricco di aneddoti e di storia che contribuirà a diffondere e far apprezzare le bellezze di Montegrotto, consentendo ai turisti di portarsi a casa un ricordo. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con gli autori per la stesura del testo».

Il territorio

«Il termalismo - afferma l’editore Luigi Carletti - è il filo conduttore di questo viaggio nelle meraviglie che nell’epoca moderna ha il suo pieno compimento: Montegrotto Terme è oggi luogo turistico, di accoglienza e di ricerca di cura e benessere, forte di strutture e servizi sempre al passo con i tempi e attenti alle esigenze dei clienti. Lo testimonia il fatto che il fango termale, vero farmaco naturale, sia l’unico la cui efficacia è garantita da un brevetto europeo e una piscina, la Y-40, sia la più profonda al mondo tra quelle con acqua calda. Ma a Montegrotto c’è molto altro. C’è Villa Draghi, complesso signorile che si ispira al Palazzo Ducale di Venezia, considerata l’ultima villa “Serenissima” nella terraferma. E ancora, Butterfly Arc, la prima mostra di farfalle vive realizzata in Italia, con esemplari da tutto il mondo. Proprio la natura non va dimenticata: Montegrotto è uno dei quindici Comuni del Parco Colli, il grande parco naturale che valorizza e difende gli Euganei».

Un luogo prezioso

Tra fanghi e acque dal potere curativo, il volume (in vendita a 19,90 euro) consente di riscoprire la storia millenaria di un luogo, circondato dal prezioso patrimonio naturalistico dei Colli Euganei, che ha fatto dei suoi tesori una vera e propria vocazione conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

Foto articolo da comunicato stampa