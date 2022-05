Montegrotto in fiore domenica 8 maggio dalle 9 al tramonto

Domenica 8 maggio dalle 9 al tramonto si terrà il tradizionale appuntamento con "Montegrotto in Fiore", mostra mercato di fiori, piante, articoli per il giardinaggio, e di prodotti alimentari e artigianali.

Manifestazione

La manifestazione si snoderà lungo viale Stazione, via Aureliana, via Manzoni, via degli Scavi, piazza I° Maggio e piazza Carmignoto. «Turisti e cittadini potranno godersi il sole primaverile passeggiando tra vetrine e bancarelle. ‘Montegrotto in fiore’ è una manifestazione storica per la nostra comunità: per questa edizione spero che la carta vincente sia lo spirito di collaborazione tra amministrazione e commercianti», commenta l’assessore alla Manifestazioni turistiche Laura Zanotto. Per informazioni: Ufficio Commercio del Comune di Montegrotto Terme tel. 049 8928805.