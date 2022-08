Montegrotto Food Festival, Mortandello: «Speriamo che sia l’inizio di un lungo percorso»

Dodici realtà di gusti e sapori delle Terme, dal salato al dolce, con la partecipazione dei più noti ristoranti, trattorie, pizzerie e pasticcerie di Montegrotto Terme, che si esibiranno nella preparazione di pietanze della tradizione e non: è il Montegrotto Food Festival in programma giovedì 1 settembre a partire dalle ore 19.

Ristoratori

Un’iniziativa dalla collaborazione di 12 ristoratori sampietrini, con la pasticceria Dalla Bona e le cantine della Strada del vino dei Colli euganei, che piace molto anche al sindaco Riccardo Mortandello: «Questa iniziativa - commenta - è una dimostrazione concreta come l'unità fa la forza. I ristoratori rappresentano una risorsa, anche da un punto di vista turistico, importantissima per il nostro territorio dalla tradizione decennale pluridecennale ed è molto bello vederli in piazza assieme. Ringrazio i gli organizzatori e i ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa. L’amministrazione è aperta edisponibile a incentivare e a valorizzare progetti di questo tipo che puntano non solo da un punto di vista commerciale ad esaltare il prodotto ma anche da un punto di vista turistico a diventare un attrattiva tanti turisti che ci sono durante l'alta stagione. Spero che questa iniziativa sia l'inizio di un lungo percorso.

Tratto Pedonale

Nel tratto pedonale di via Manzoni giovedì saranno presenti il ristorante Belvedere, la trattoria Da Nicola, l’antica trattoria da Pilio e Frapiero, la pizzeria ristorante El Gaucho, il ristorante La Volpe, il ristorante Liviangior, Ma’ma’ Bistrot, il ristorante Mamma perdonami, il ristorante Miravalle, la pizzeria Piccadilly e il ristorante pizzeria La tavernetta.