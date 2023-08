Gran successo a Montegrotto per Jo Squillo nella notte ’80 power

Una delle tante serate organizzate per ravvivare a turisti e residenti l'estate. E si sono ritrovati in tremila persone, in piazza a Montegrotto Terme, a cantare e ballare le hit degli anni ’80 con di dj Fabio De Magistris. Pubblico in visibilio quando Jo Squillo, special guest di «Power 80 Special Edition» ha intonato la sua indimenticabile hit, ‘Siamo Donne’».

«In piazza Carmignoto - commenta l’assessora agli Eventi Turistici Laura Zanotto - c’erano non meno di tremila persone. La formula dei revival avviata due anni fa piace ai residenti, ai turisti e attira anche persone dagli altri comuni per trascorre un sabato sera spensierato. Sabato sera in particolare Jo Squillo ha fatto decine di selfie con gli spettatori, che hanno testimoniato il loro affetto per la cantante. Dopo il grande successo della notte Bianca, anche Power 80 Special Edition ci ha dato grandi soddisfazioni. Speriamo in un successo altrettanto grande anche per la serata con l’indimenticabile Sandy Marton in programma per il 2 settembre».