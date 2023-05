Montegrotto, dopo le supercar è la volta delle 500

«Dopo il doppio appuntamento dello scorso fine settimana con le Camaro americane e le auto d'epoca della 500 miglia del Touring club - dice il sindaco Riccardo Mortandello - Montegrotto Terme accoglie ancora una volta con gioia il raduno di un gruppo di appassionati di auto d'epoca: per noi è una doppia occasione, da una parte un modo per far conoscere il nostro territorio, dall'altra per allietare i cittadini e i turisti curiosi ».Una carovana di Fiat Cinquecento d'epoca e non solo, infatti, attraverserà domenica mattina Montegrotto Terme e poi si dirigerà verso i Colli Euganei.

Fiat 500

Alle 8.30 in Piazza Mercato è previsto l'incontro dei partecipanti al "22° raduno di Fiat 500 e derivati" del Club 500 Euganeo Padova, un'associazione che conta 22 anni di attività e quasi 500 iscritti grazie alla passione del carrozziere Giancarlo Garon, fondatore e presidente dell'associazione. «A metà settimana - spiega ancora il sindaco Mortandello - avevamo già oltre 50 auto iscritte al raduno, ma siamo certi che se domenica ci sarà bel tempo saranno tra 100 e 150 i partecipanti. Si tratta di un bel momento di condivisione tra noi appassionati e di un richiamo turistico per le località che attraversiamo».