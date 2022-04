Una mostra fotografica celebra i 50 anni della Cooperativa Radiotaxi Padova

In mostra, centocinquanta tra cartoline e foto d’epoca con scatti che hanno immortalato anche gli antenati dei taxi: le carrozze trainate da cavalli condotte dai “noesini”. Non mancano, poi, documenti d’archivio, i primi tassametri, le insegne del tempo, un ex sidecar ad uso taxi, e molto altro ancora

Tra gli anni ‘60 e ‘70 in quasi tutte le città, a partire dalle più importanti per finire alle più piccole, nacquero le Cooperative Radiotaxi allo scopo di mettere a disposizione un numero di telefono unico che, grazie ad un servizio centralizzato, raccogliesse le richieste dei clienti per smistarle poi ai tassisti tramite un ponte radio.

Nel 1972 nasce la “Cooperativa Radiotaxi Padova”.

In occasione del 50° anniversario, una mostra fotografica celebra mezzo secolo di attività con un percorso espositivo di immagini e testimonianze che ripercorre la storia della Cooperativa. In mostra, centocinquanta tra cartoline e foto d’epoca con scatti che hanno immortalato anche gli antenati dei taxi: le carrozze trainate da cavalli condotte dai “noesini”. Non mancano, poi, documenti d’archivio, i primi tassametri, le insegne del tempo, un ex sidecar ad uso taxi, e molto altro ancora. «La Cooperativa, nel tempo – spiega il presidente, Massimo Pastore - ha acquisito una sede propria dove vengono organizzati servizi a favore dei tassisti e dove si sono instaurati proficui rapporti di collaborazione e di confronto, costante, con le Amministrazioni e le Istituzioni locali quali Comune, Provincia, Regione e Camera di Commercio, con l’obiettivo di monitorare e migliorare il servizio per l’utenza. Con questa mostra vogliamo far conoscere un servizio che si è diffuso in breve tempo ottenendo sempre un grande successo fino ad oggi». Ha portato il suo saluto anche il primo cittadino: «Ringrazio la Cooperativa Radiotaxi di aver promosso quest'iniziativa che introduce i visitatori al passato e al futuro del taxi - dichiara il sindaco, Sergio Giordani - Quella dei tassisti è una categoria importante per la città che garantisce sempre, con grande professionalità, un puntuale servizio pubblico di trasporto ai cittadini consentendo a tutte le persone di muoversi autonomamente, in modo facile e accessibile. Ricordo, anche, come il taxi oggi, a Padova, non sia solo un mezzo ma anche un'opportunità per spostarsi in sicurezza e a prezzi dimezzati grazie all'intesa tra Comune e Cooperativa».

La mostra “50 anni di taxi a Padova” è un’iniziativa promossa dalla Cooperativa Radiotaxi Padova e realizzata in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive e al Commercio dell’Amministrazione comunale e rimarrà aperta al pubblico fino a venerdì 29 aprile ‘22. Ingresso gratuito con offerta libera il cui ricavato sarà interamente donato all’associazione “LISOLACHENONCE’ - TEOLO – ONLUS”.