Scatti d'autore, per raccontare la città del Santo: la mostra "Patavium" alla Gran Guardia

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova promuove la mostra “Patavium”, della fotografa Sandra Zagolin, allestita nella splendida cornice di sala della Gran Guardia.

L’esposizione ha aperto al pubblico - a ingresso libero - martedì 31 agosto con orario 09.30-12.30 / 16-19, dal martedì alla domenica (chiuso il lunedì). Il massimo splendore economico di una città coincide sempre con una altrettanto splendida produzione artistica. I cicli affreschi del XIV secolo di Padova - recentemente riconosciuti dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità - miracolosamente scampati ai disastri dei secoli successivi, sono messi in luce dai quindici scatti di Sandra Zagolin. La fotografa ha puntato l'obiettivo sugli otto siti monumentali: Cappella degli Scrovegni, Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, Palazzo della Ragione, Battistero della Cattedrale, Cappella della Reggia Carrarese, Basilica del Santo, Oratorio di San Giorgio, Oratorio di San Michele. Luoghi in cui le raffigurazioni hanno fatto da quinta scenografica a dieci allievi del Conservatorio "C. Pollini" di Padova, ripresi con i loro strumenti e indosso gli abiti della stilista padovana Rosy Garbo. Un'operazione nel segno dell'italianità e soprattutto di un continuum che viene offerto alla riflessione di un oggi troppo spesso amante dell'effimero.