Coordinare la movida della città, positivo il primo bilancio di "Monselice Music Tour"

L’iniziativa Monselice Music Tour, lanciata dall’amministrazione comunale in collaborazioni con la pro loco e i pubblici esercizi monselicensi, è giunta con successo a più di metà del suo percorso. Iniziata il 5 luglio con l’obiettivo di rendere più coordinata e sostenibile la movida del centro, fino al 31 agosto proseguirà con modalità condivise e formalizzate nero su bianco: il mercoledì dalle 19 alle 23 tutti i bar di Monselice che aderiscono al protocollo potranno ospitare un evento musicale live, come l’esibizione di una band, di un cantante o di un DJ. Invece il venerdì dalle 19 alle 24 tutti gli aderenti potranno a turno (quindi uno per ogni venerdì) ospitare un evento musicale live. Le parti hanno concordato infine che dovrà essere obbligatoriamente rispettato il limite di decibel previsto per legge e che in abbinamento all’intrattenimento musicale e al consumo di bevande alcoliche si dovrà rispettare un codice etico per stimolare un uso consapevole dell’alcol.

Non è ancora finita

«Abbiamo voluto fare un esperimento di condivisione delle regole con i nostri esercenti - ha dichiarato l’assessore alle attività produttive Stefano Peraro - e possiamo dire che il bilancio è senz’altro positivo per entrambe le parti. Da un lato abbiamo regolamentato la movida anticipando gli orari di chiusura e limitando ad uno gli eventi live del venerdì, e dall’altro, tramite una comunicazione mirata e la promozione sui social, abbiamo promosso l’offerta di intrattenimento della nostra città. Ci confronteremo ancora con i gestori dei nostri locali per capire come dare seguito all’iniziativa».

Info

Tutte le info su Monselice Music Tour potranno essere trovate su https://monselice.org/ e sui canali social di Monselicè.

Foto articolo da comunicato stampa