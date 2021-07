Movida, tra le novità del weekend anche il bus navetta

Movida, la grande kermesse che si sta svolgendo alle pendici del colle di Villa Draghi fino al 3 ottobre, mette a disposizione per coloro che si muovono da Padova, la possibilità di raggiungerla con dei bus navetta. Il servizio, che parte venerdì 9 luglio, sarà disponibile dalle 19 all’una di notte tutti i venerdì e sabato. Movida è aperto ogni giorno dalle 17 alle 2 di notte.

Ai sette chioschi già presenti si aggiunge anche il noto ristorante di pesce, Al Trabucco. Una appendice del locale di Corso Terme a Montegrotto sarà quindi presente da sabato 10 luglio, a Movida. «Abbiamo aperto a Montegrotto a gennaio nonostante la pandemia - spiega Stefano Testolin - era un anno che si era chiusi e la ristorazione era tutta bloccata. Per questo abbiamo deciso di aprire per essere protagonisti della ripartenza post Covid». Per questo Testolini è stato pure premiato da Confartagianato come “artigiano coraggioso” e il titolare ha anche ricevuto una nota di merito dal senatore Antonio De Poli. Al Trabucco proporrà durante tutta la kermesse specialità pesce veneto, fritture, cicchetti dall’ora dell’aperitivo, che è poi quello che si fa anche nel locale a Montegrotto.

Intanto fervono i preparativi per poter offrire anche in occasione della finale di Euro 2020, la visione per tutti coloro che vorranno viverla all’aperto con tanti altri appassionati. Come anche nelle precedenti occasioni sarà possibile assistere al match dal grande schermo e dai monitor sparsi nei vari stand gastronomici. Terminati gli europei a Movida inizieranno una serie di attrazioni e di spettacoli live. Tra gli appuntamenti più attesi il Taranta Festival e l’October Fest che si terrà negli ultimi dieci giorni di apertura.