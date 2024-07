Al MuCE “Esplorando i Colli Euganei – luoghi, pratiche e patrimoni in movimento”

A quasi un anno dalla sua inaugurazione, inizia ad essere evidente l’importanza che il MuCE, Museo dei Colli Euganei, di Galzignano, ricopre per la ricerca e lo studio del territorio collinare. Il seminario che si terrà proprio presso lo stesso Museo mercoledì 10 luglio, alle ore 18.00, infatti, nasce da stimoli e ricerche che hanno avuto un primo confronto tra le pareti di via Filzi a Galzignano e che progressivamente hanno coinvolto l’Università degli Studi di Padova in percorsi di studio e approfondimenti che hanno avuto per oggetto il paesaggio euganeo, non solo nella sua conformazione geologica e naturalistica, ma anche culturale, artistica e antropologica. “Esplorando i Colli Euganei – Luoghi, pratiche e patrimoni in movimento”, è il titolo di questo importante appuntamento accademico, organizzato dal Dipartimento Sc. Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DiSSGea) dell’Università di Padova in collaborazione con il comune di Galzignano Terme, con il coinvolgimento di Villa Vescovi-Fai; Villa Selvatico; il Museo della Navigazione Fluviale, insieme al Parco Regionale dei Colli Euganei e alla Destinazione Terme e Colli Euganei, per presentare i risultati di alcune ricerche che sono state condotte recentemente.

All’introduzione al seminario curata dalla professoressa Benedetta Castiglioni, geografa presso il DiSSGeA, seguirà la presentazione di Chiara Gallanti del primo studio: “Rediscovery: Riscoprendo i Colli Euganei” realizzato dal Museo di Geografia dell’Università di Padova che ha rinvenuto nel proprio archivio una piccola collezione di foto. Nello specifico si tratta di 13 lastre ritraenti alcuni scorci euganei di valenza geografica, come Rocca Pendice o le colline di Frassanelle, realizzate tra le fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Una preziosa testimonianza del paesaggio di allora che ha offerto la possibilità di un’indagine sui cambiamenti avvenuti nell’ultimo secolo. Gli stessi ambienti ritratti delle vecchie foto, infatti, sono stati rifotografati oggi dal naturalista Antonio Mazzetti e il confronto ha permesso di dimostrare l’evidenza di un paesaggio in mutazione di cui l’uomo è protagonista e responsabile.

Sempre dedicato al rapporto tra uomo e territorio anche il secondo intervento,“Pratiche di fruizione e sguardi sui Colli Euganei” che illustra le diverse modalità attraverso cui il paesaggio dei Colli oggi viene vissuto e fruito e la successiva Tavola Rotonda curata delle docenti Sabrina Meneghello e Giovanna di Matteo che hanno coinvolto, tra novembre 2023 e maggio 2024. studenti e studentesse del corso di laurea magistrale in Scienze per il paesaggio” in un laboratorio didattico con l’obiettivo di riflettere, assieme ad alcuni attori locali, sul ruolo del paesaggio nelle proposte turistico-ricreative dei Colli e sulle diverse tipologie di fruizione.

I lavori saranno partecipati anche dai rappresentanti del MuCE, di Villa Vescovi del FAI, di Villa Selvatico e del MUBA, il Museo della Navigazione Fluviale.

La giornata di studi accademici avrà anche un’appendice enologica, vista la concomitanza della data con Serprino Weekend - l’evento dedicato alla promozione a alla conoscenza del celebre vino Euganeo – grazie alla presenza di due autorevoli cantine di Galzignano, come Il Pianzio e Terre Preziose, entrambe ottime produttrici ed interpreti delle “bollicine vulcaniche”. Le loro produzioni saranno protagoniste dell’AperiMuCe, il primo aperitivo a tema “territorio” organizzato in sinergia con il Consorzio Vini Euganei, un’occasione imperdibile per mettere in relazione lo studio del paesaggio euganeo con uno dei suoi prodotti più rappresentativi e autentici.

«Questo importantissimo evento – spiega il sindaco di Galzignano Terme, Riccardo Masin – testimonia l’importanza della ricerca sul paesaggio come strumento di formazione per le nuove generazioni. Un percorso che ha il doppio merito di formare una sempre maggiore consapevolezza sul valore del territorio tra i giovanissimi e offrire spunti di riflessione su chi ha il compito di amministrare un paesaggio prezioso e complesso come quello euganeo. A questo si aggiunga il valore dei musei, che a tutti gli effetti rappresentano l’impulso e l’impegno ad approfondire continuamente questo tipo di ricerca e di confronto».

«Un’iniziativa – ha aggiunto il presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei, Alessandro Frizzarin – che arriva in un contesto storico importantissimo per il nostro territorio, il riconoscimento di Riserva della Biosfera MAB UNESCO”. Il prossimo 5 luglio, ultimo giorno della 36esima “Sessione del Consiglio di Coordinamento Internazionale del Programma Biosfera Unesco” in programma ad Agadir, in Marocco, sapremo se il nostro percorso avrà avuto esito positivo. Nel caso lo sarà i Colli Euganei potranno ulteriormente diventare un laboratorio di sviluppo sostenibile, con ricadute positive in termini ambientali, economici e sociali. Le Riserve di Biosfera nascono per promuovere l’interazione fra l’uomo e l’ambiente in cui vive e i Colli Euganei rappresentano già una buona prassi al riguardo».

«La particolare ricchezza dell'area dei Colli Euganei – sottolinea Benedetta Castiglioni, presidente del corso di laurea magistrale in Scienze per il paesaggio, per precisare i motivi che hanno portato all’organizzazione del Convegno - ne ha da sempre fatto un incredibile caso studio, un luogo in cui ricercatori e giovani studiosi in formazione possono cimentarsi per imparare a riconoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio. Le attività che verranno presentate intrecciano la ricerca e la didattica universitaria di carattere geografico, che - concentrandosi sul paesaggio dei Colli e sulle sue trasformazioni- entrano in dialogo con enti e soggetti nel territorio: in questo caso il Muce, che ospita l'evento, Villa Vescovi, Villa Selvatico e il Museo della Navigazione Fluviale».

