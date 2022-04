MURA VIVE, riapre al Padova il museo narrante multimediale per scoprire le mura della città

Riapre lo straordinario museo che vi fa vivere “da dentro” la storia e il presente delle MURA DI PADOVA. Un museo innovativo, immateriale, multimediale, diffuso. Fatto solo di parole, suoni, immagini. Che vivono sulle pareti di porte e bastioni.

Un museo che è uno spettacolo, anzi… cinque!

Un racconto vivo e palpitante, divertente ed emozionante che si dipana in “stazioni”, per ora cinque, ospitate in porte e bastioni della cinta rinascimentale di Padova, la più estesa fra quelle ancora esistenti.

Ideato e realizzato dal Comitato Mura con Tam Teatromusica, che ha realizzato le installazioni narrative ambientali, Omniaweb che ha curato il sito web e MZN Software cui si deve cui si deve l’app mobile, oggi completamente rinnovata, ricchissima di immagini e facile da usare, molto più che una guida!

Il progetto, sostenuto dal Comune di Padova e dalla Fondazione Cariparo nell’ambito del bando Culturalmente, è il punto di arrivo, in forma compiuta, ampliata e permanente, di un percorso iniziato cinque anni fa col MMM Museo Multimediale della Mura. È anche il primo concreto tassello del Parco delle Mura e delle Acque di Padova.

Con MURA VIVE le mura di Padova si raccontano e raccontano: di conflitti e di guerre, anche recenti, di imperatori e dogi, condottieri e inzegnieri, di forti figure femminili. E di scienziati e uomini comuni, eroici felini e alicorni… Protagonisti, noti e ignoti, di vicende di politica e governo cittadino, ma anche di quotidianità, in una cavalcata emozionate lunga cinque secoli, dall’assedio del 1509 ai giorni nostri, dall’onnipresente capitano generale Bartolomeo d’Alviano, fino a un ignaro bagnante nelle acque del Bacchiglione, a inizio Novecento…

Visite

Da sabato 9 aprile, ogni sabato e domenica (compresi Pasqua e Primo maggio)

dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 (ultime proiezioni 30/45 minuti prima della chiusura)

Porta Savonarola (via Raggio di Sole, angolo corso Milano)

(via Raggio di Sole, angolo corso Milano) Porta Liviana o Pontecorvo (piazzale Pontecorvo)

(piazzale Pontecorvo) Torrione Alicorno (via San Pio X o via Cavallotti)

(via San Pio X o via Cavallotti) Porta Codalunga (fra piazza Mazzini e viale Codalunga)

(fra piazza Mazzini e viale Codalunga) Torrione della Gatta (viale della Rotonda, angolo via Citolo da Perugia)

Un museo accessibile

Tutto il museo è bilingue, italiano e inglese (doppiaggio in cuffia o didascalie)

Per le installazioni ambientali è disponibile il doppiaggio in Lingua dei Segni Italiana.

Ingresso gratuito (è apprezzato e sollecitato un contributo libero)

Per Torrione Alicorno, porta Savonarola e Torrione della Gatta è consigliata la prenotazione su Eventibrite.

Info

Ingresso consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid-19

Per informazioni: email info@muravivepadova.it – sito web www.muravivepadova.it – facebook @muravivepadova.

