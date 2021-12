Musei gratis a Natale a Padova: tutte le agevolazioni per i padovani e gli studenti universitari

Un Natale padovano anche all’insegna della scoperta e del godimento dell’arte, della cultura e della storia della nostra città.

Le agevolazioni di Natale

In occasione delle festività natalizie, l’Assessorato alla cultura del Comune di Padova, dall’8 dicembre al 6 gennaio offre l’accesso gratuito al Palazzo della Ragione e ai Musei Civici (Museo Eremitani e Palazzo Zuckermann) a tutti i residenti a Padova e in provincia e agli studenti universitari. Per accedere gratuitamente sarà necessario esibire un documento di identità o il tesserino universitario per gli studenti.

Le aperture serali

A questa interessante opportunità si aggiungono anche le aperture serali straordinarie dalle19 alle 22 della Cappella degli Scrovegni e del Palazzo della Ragione nei seguenti giorni:

mercoledì 8 dicembre;

venerdì 10 dicembre;

sabato 11 dicembre;

domenica 12 dicembre;

venerdì 17 dicembre;

sabato 18 dicembre;

domenica 19 dicembre;

giovedì 23 dicembre;

domenica 2 gennaio;

mercoledì 5 gennaio;

giovedì 6 gennaio.

Francesca Veronese, direttore dei Musei Civici sottolinea: «Vogliamo valorizzare la città incrementando l'offerta culturale, tanto più adesso che siamo patrimonio UNESCO. Per i padovani sarà un'occasione in più per conoscere - o per rivedere - le meraviglie conservate nei nostri musei e le straordinarie pareti affrescate del Salone, per tutti la possibilità di visitare la Cappella degli Scrovegni e il Palazzo della Ragione in orario serale».

Andrea Colasio assessore alla cultura evidenzia: «Questo è un bel modo di festeggiare il primo Natale dopo il riconoscimento UNESCO: un regalo per i padovani e una grande opportunità per tutti i turisti internazionali che anche in queste settimane affollano la città..»

Il Sindaco di Padova Sergio Giordani dichiara: «La bellezza di Padova e delle sue meraviglie è contagiosa ma soprattutto appartiene a tutti, per questo vogliamo incrementare tutte quelle iniziative che ne consentano la più ampia fruizone possibile e che avvicinino giovani e cittadini alla nostra storia e ai tesori che conserva da secoli la città».