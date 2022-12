Musei, per le festività natalizie musei gratis per i residenti a Padova e provincia

In occasione delle principali ricorrenze dell'anno è possibile visitare gratuitamente, per determinate categorie di persone: Musei civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea e Palazzo della Ragione. Sono escluse dall'iniziativa la Cappella degli Scrovegni e le mostre con biglietto Siae. Per i residenti a Padova e provincia musei gratuiti dall'8 dicembre al 6 gennaio

Date e destinatari

14 febbraio *San Valentino - coppie

8 marzo Festa della donna - donne

19 marzo Festa del papà - papà, accompagnati dai figli al di sotto dei 18 anni

8 maggio Festa della mamma - mamme, accompagnate dai figli al di sotto dei 18 anni

11, 12, 13 giugno - Celebrazioni del Giugno Antoniano - cittadini, visitatori, fedeli e turisti

dall'1 al 31 agosto - Celebrazione iscrizione Padova Urbs picta a Lista Unesco - residenti in Comune e Provincia di Padova

2 ottobre - Festa dei nonni - nonni, accompagnati dai nipoti al di sotto dei 18 anni

dall'8 dicembre al 6 gennaio - Festività natalizie - residenti in Comune e Provincia di Padova

Per l'occasione sono aperti, nella giornata di lunedì 14 febbraio, Palazzo della Ragione, Palazzo Zuckermann, i Musei Civici agli Eremitani e il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea.

Alcune sedi museali possono essere visitate gratuitamente anche per la Notte Europea dei Musei (a maggio), e per le Giornate europee del Patrimonio (a settembre).