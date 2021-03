Nasce il museo della natura e dell’uomo a palazzo Cavalli: 1 milione di euro da Fondazione Cariparo

Nel 2022, l’Università di Padova celebrerà 800 anni di storia: un’occasione per valorizzare l’immenso patrimonio scientifico, culturale e artistico dell’Ateneo, per evidenziare il proprio ruolo nella diffusione dei saperi e per potenziare la dimensione internazionale che è stata il suo tratto distintivo fin dalle origini.

La sede e gli spazi

L’apertura del museo della natura e dell’uomo rappresenterà uno dei momenti più importanti delle celebrazioni. Con sede a palazzo Cavalli, di proprietà dell’Ateneo, sarà il più grande museo scientifico universitario che si estenderà su circa 4mila mq di superficie. Completeranno la struttura museale gli spazi didattici e l’auditorium, sale per esposizioni temporanee, la biblioteca storica e gli uffici amministrativi.

Un viaggio nel tempo e nello spazio

I visitatori saranno accompagnati, tra suggestivi affreschi e stucchi barocchi, reperti antichissimi ed effetti multimediali in un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso le ere geologiche fino ad oggi. Le sezioni espositive tracceranno un percorso di visita interdisciplinare con un duplice obiettivo: divulgare contenuti scientifici, valorizzando e condividendo con il grande pubblico l’unicità e la ricchezza delle collezioni universitarie patavine e la loro importanza per la ricerca; garantire una fruizione fortemente interattiva ed emozionale, attraverso il ricorso a postazioni multimediali, a scenografie coinvolgenti e ad un mix di linguaggi espositivi e di soluzioni tecnologiche innovative che renderanno la visita un’esperienza immersiva per tutte le fasce di pubblico.

Le mostre espositive

Saranno inoltre ospitate mostre temporanee accomunate da modalità espositive moderne e interattive, che illustreranno il valore del patrimonio culturale, artistico e documentale dell’Ateneo in tutti i campi; e troveranno spazio anche importanti mostre scientifiche affittate dall’esterno, facendo entrare il Museo nelle reti nazionali e internazionali di circuitazione delle mostre di maggior successo.

La Fondazione Cariparo

Gilberto Muraro, Presidente di Fondazione Cariparo, dichiara: «Fondazione Cariparo ha scelto con convinzione di supportare questo progetto ambizioso per le sue qualità innovative. E non solo. Il Museo della Natura e dell’Uomo, oltre alla valenza didattico-culturale, costituirà un importante tassello del percorso museale che oggi comprende il Musme, l’Orto Botanico e la Specola, e che testimonia come la città di Padova sia il luogo in cui la scienza, grazie alla nostra prestigiosa Università, ha trovato e continua a trovare la propria casa».

«Divulgare millenni di storia»

«Antropologia, geologia e paleontologia, mineralogia, zoologia: dalla fusione di questi quattro, già ricchi, spazi espositivi nascerà l’ambizioso Museo della natura e dell’uomo a palazzo Cavalli” –afferma Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova – “Sarà un museo moderno, un laboratorio dinamico del sapere, in grado di raccontare, o meglio ancora divulgare, millenni di storia dell’umanità. Ringrazio la Fondazione Cariparo per aver creduto in un progetto così importante, degna celebrazione per gli ottocento anni del nostro Ateneo».