Una primavera di musica targata “Armonie venete”, tutti gli appuntamenti in programma

È una primavera di note quella offerta al territorio da “Armonie Venete”, il progetto che ha a cuore gli studenti e i neodiplomati dei Conservator i del Veneto, così come i giovani artisti locali, e si adopera per creare palcoscenici di qualità in contesti suggestivi in cui i nuovi professionisti della musica possano crescere non soltanto artisticamente ma anche dal punto di vista organizzativo ed imprenditoriale. L’iniziativa, ispirata alla “bottega dell’arte” - spazio creativo condiviso dal maestro con gli allievi in epoca rinascimentale -, si pone come un ponte fra il termine degli studi e il mondo del lavoro, avvalendosi di una vasta rete di collaborazioni (istituzioni, amministrazioni locali, associazioni, organizzazioni, imprese e ulteriori realtà) in grado di sostenere a vario titolo e con azioni mirate differenti i giovani.

L'evento

Il cartellone primaverile (è prevista pure una rassegna autunnale), composto da sei appuntamenti veneti “diffusi” da qui fino alle porte dell’estate, apre domenica 28 aprile, alle ore 18, presso l’Oratorio di San Nicola da Tolentino a Vicenza con il “Concerto di Primavera - A quell’amor ch’è palpito” (citando il famoso verso da “La Traviata” e uno dei duetti più famosi del mondo dell’opera). Protagoniste della parte lirica dell’evento - con celebri arie da opere di Mozart (Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni), Rossini ( Semiramide, L’italiana in Algeri), Donizetti (La fille du régiment), Puccini (La Bohème) e una romanza da salotto di Tosti (dalle Quattro canzoni d’Amaranta) - le voci di Guo Yahuri, Iryna Shteiner, Shengyang Luo, Stepan Polishchuk, accompagnate al pianoforte da Michelangelo D’Adamo, mentre il violino suonato da Ruoxi Liu, anch’esso accompagnato da D’Adamo, sarà interprete di due brani del virtuoso violinista e compositore austriaco Kreisler.

Le due borse di studio

Nell’occasione il Distretto Rotary Club 2060, finanziatore del service con cinque club coinvolti (Abano Montegrotto, Venezia Castellana, Padova Est, Camposampiero, Riviera del Brenta), consegnerà due borse di studio: una andrà al pianista D’Adamo e l’altra al baritono Polishchuk, entrambi “alumni” del Conservatorio di Venezia.

I prossimi concerti

I prossimi concerti di “Armonie Venete”: “Nordic Songs”, 11 maggio, ore 17, Circolo Ufficiali di Venezia; “D’erbe e d’eroi”, 12 maggio, 18, Villa Tretti Brazzale, Campodoro (Padova); “Donne: the history makers, the history changers”, 26 maggio, 18:00, Oratorio di San Nicola da Tolentino, Vicenza; “Perpetuo Saxophone Quartet”, 9 giugno, 18:00, Villa Draghi, Montegrotto Terme (Padova); “Duo Zarebski, Polish Music”, 16 giugno, 17:30, Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (Padova). Il progetto “Armonie Venete”, con la direzione artistica di Cecilia Franchini, pianista e docente di Musica da Camera al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, si avvale del supporto logistico e organizzativo di un giovane team di musicisti e artisti, in collaborazione con l’Associazione Culturale Paolina Paulon, il Rotary Club e il Rotaract.

Dettagli

Iniziativa con il patrocinio del Conservatori o “Benedetto Marcello” di Venezia. Sponsor: Azienda Brazzale Stefano Boldrin di Mediolanum, Evotek, MGM, Zanta Pianoforti, Fioreria Ettore, Cantine Gregoletto. Il concerto del 28 aprile è in collaborazione con Aimart di Roma (Accademia Internazionale di Alta Formazione per la Musica e per le Arti dello Spettacolo).

Il primo concerto

Concerto di Primavera - A quell’amor ch’è palpito

Domenica 28 aprile, ore 18

Oratorio di San Nicola da Tolentino, Vicenza

W.A. Mozart

Le nozze di Figaro

“Cinque, dieci, venti”

“Se a caso madama la notte ti chiama”

“Se vuoi ballare”

G. Rossini

Semiramide

“Ah! Dov’è, dov’è il cimento?”

G. Puccini

La Bohème

“Quando me’n vo’”

F. Kreisler

Recitativo und Scherzo-Caprice op. 6

F.P. Tosti

Da “Quattro canzoni d’Amaranta”

“L’alba separa dalla luce l’ombra”

W.A. Mozart

Così fan tutte

“Un core? Un core”

“Il core vi dono”

G. Rossini

L’italiana in Algeri

“Languir per una bella”

F. Kreisler

Liebesleid

W.A. Mozart

Don Giovanni

“Alfin siam liberati”

“Là ci darem la mano”

G. Donizetti

La fille du régiment

“Ah! Mes amis”