Musica in giardino: i concerti d’estate OPV 2022 al teatro giardino di palazzo Zuckermann

A partire da mercoledì 22 giugno al 20 luglio 2022, l’Orchestra di Padova e del Veneto avvierà una nuova edizione della rassegna estiva Musica in giardino, un mese ricco di musica nel centro storico di Padova presso il Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann. Cinque appuntamenti all’insegna dei più grandi capolavori del repertorio classico e della canzone d’autore con alcuni tra i più affermati solisti sulla scena internazionale. Tra loro la giovane violinista Clarissa Bevilacqua, il mezzosoprano Laura Polverelli, il sassofonista Federico Mondelci che si esibirà con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano e il violoncellista Giovanni Scaglione. La rassegna vede il patrocinio del Comune di Padova e il sostegno della Fondazione Cariparo.

Mercoledì 22 giugno

Mercoledì 22 giugno il cartellone Musica in giardino si aprirà con il Concerto per violoncello e orchestra di Franz Haydn con solista Giovanni Scaglione. Noto come componente del Quartetto di Cremona, con il quale continua a varcare il palco delle più prestigiose sale da concerto, all’attività di camerista Giovanni Scaglione affianca quella di solista per le più importanti istituzioni concertistiche italiane. È inoltre docente di Quartetto e Musica da Camera presso l’Accademia Stauffer di Cremona. Il programma si completerà con l’Ouverture tratta da Le nozze di Figaro di Mozart e la Sinfonia n. 2 op. 36 di Beethoven dirette da Luca Ballabio, segnalato da Riccardo Muti tra i direttori più promettenti, e già ospite di alcune tra le più rinomate orchestre europee.

Mercoledì 29 giugno

Mercoledì 29 giugno il Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann ospiterà l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano per un programma che spazierà dalle travolgenti sonorità di Astor Piazzolla alle più note canzoni di Charles Aznavour interpretate dal sassofono di Federico Mondelci, presente nella doppia veste di solista e direttore. Fondatore dell’Italian Saxophone Quartet e dell’Italian Saxophone Orchestra, Mondelci si esibisce sia in Italia che all’estero con ampio riscontro di pubblico e critica. Ha inoltre diretto alcune tra le più prestigiose orchestre, dall’Orchestra del Teatro Alla Scala, alla BBC Philharmonic e la Filarmonica di San Pietroburgo.

Mercoledì 6 luglio

Il concerto di mercoledì 6 luglio ruoterà attorno al violino di Clarissa Bevilaqua, solista nel Concerto per violino e orchestra op. 64 di Mendelssohn. Pluripremiata al Concorso Internazionale Mozart 2020 di Salisburgo e al Concorso internazionale Cape Symphony 2020, le esibizioni di Clarissa Bevilacqua uniscono una profonda musicalità alla sorprendente abilità tecnica. Il programma proseguirà con l’esecuzione dell’Ouverture da concerto La grotta di Fingal di Mendelssohn e la Sinfonia n. 39 K. 543 di Mozart per la direzione di Marco Alibrando, giovane musicista già sul podio di Milano EXPO 2015.

Mercoledì 13 luglio

Protagonista della serata di mercoledì 13 luglio sarà il direttore olandese-australiano Benjamin Bayl, per la prima volta sul podio OPV sulle note di Schubert, Ouverture in stile italiano e la Sinfonia n. 3, e Ravel con Le tombeau de Couperin. Già assistente di Iván Fischer, Sir John Eliot Gardiner, Yannick Nézet-Séguin e Daniel Harding, Benjamin Bayl ha diretto alcune tra le maggiori orchestre al mondo, dalla Hong Kong Philharmonic Orchestra alla Mahler Chamber Orchestra.

Mercoledì 20 luglio

Musica in giardino terminerà mercoledì 20 luglio con la particolare versione orchestrale del ciclo vocale Le Livre de Baudelaire di Debussy, elaborato dal compositore americano John Adams, che vedrà protagonista il mezzosoprano Laura Polverelli per la direzione di Sara Càneva. Il programma verrà completato dalla Sinfonia n. 6 op. 68 di Beethoven, meglio conosciuta come Pastorale per la dichiarata affinità della sua musica con i temi della natura.

Classe 1991, Sara Càneva è stata tra le 12 direttrici d’orchestra in concorso alla Philharmonie di Parigi. Particolarmente attiva nell’interpretazione dei repertori contemporanei, ha diretto numerose prime esecuzioni mentre le sue composizioni sono pubblicate da Edizioni Suvini Zerboni.

Interprete dotata di una duttile vocalità, Laura Polverelli si è imposta soprattutto nel repertorio ottocentesco accanto ad alcune tra le più grandi bacchette al mondo, da Riccardo Muti a Zubin Mehta e Daniel Harding, con all’attivo una ricca discografia.

Informazioni

Tutti gli appuntamenti della rassegna Concerti d’estate avranno luogo alle ore 21 al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann. In caso di maltempo i concerti si terranno all’Auditorium Pollini.

Biglietti

Posto unico non numerato 15 euro in vendita online al sito https://www.opvorchestra.it/, presso Gabbia Dischi (via Dante, 8 – Padova) e il giorno del concerto a partire dalle ore 20.00 al botteghino di Palazzo Zuckermann.

Info web

