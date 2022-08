Musica, libri, Festival Bains e GirovagArte. Cinque speciali serate al Campo dei Girasoli. Dal 31 agosto al 4 settembre una serie di appuntamenti in uno dei parchi estivi più belli e accoglienti di questa estate patavina.

Matt Reischling

Direttamente dalla California, il cantautore Matt Reischling fa tappa al Campo dei Girasoli. Mercoledì 31 agosto animerà dalle 19.30 l’ultima serata di agosto. Matt, proprietario di una piccola impresa, viaggiatore musicista e autore del libro Almost Weightless: Essays on the Journey to Myself, ripercorrerà la sua carriera musicale con voce e chitarra, sua fedele compagna di viaggio.

Teatro Off

La serata prosegue alle 21.15 con il format Teatro Off, la novità della quarta edizione di GirovagArte. La compagnia franco-argentina Mundo Costrini propone Crazy Mozarts, un concerto originale dove niente è quello che sembra. Una sinfonia di gags e situazioni assurde dove il pubblico è complice e partecipe del momento. In scena ci sono due Mozart ancora più folli e divertenti dell’originale. Esempio prezioso di clownerie musicale, lo spettacolo mette in scena un concerto in cui nulla è come sembra e l’assurdo dilaga in un crescendo di gag che coinvolgono il pubblico sempre più attivamente. Uno spettacolo unico di risate, meraviglie e canti insieme a questi due musicisti pazzi, che faranno l'impossibile per sopravvivere a questo eccitante caos musicale.

Libri

Giovedì 1 settembre alle 18.30 Libreria Pangea e Libreria Zabarella presentano Libri per natura, una rassegna di tre incontri dedicati alla natura. Nel primo incontro Marta Marchi, membro del Coordinamento Bill Biblioteca della legalità e Ibby Italia, presenta Arboreti di carta e alberi per la vita, Giannino Stoppani edizioni. L’antologia dedicata agli alberi è il quarto volume nato dal progetto Bill: Biblioteca della legalità, parole figure libri per narrare ai ragazzi responsabilità, diritto, giustizia, dignità.

Festival Bains

Un grande ritorno al Basso Isonzo di Festival Bains tre giorni di sport, musica e cultura immersi nel verde del Campo dei Girasoli. Un festival che unisce gli appassionati di sport e musica con l’obiettivo di avvicinare i giovani a discipline sportive innovative e particolari. Il progetto è a cura dell’Associazione Bengala ed è realizzato con il contributo dell’Università degli Studi di Padova. Le serate saranno animate da un’alternanza di musica e suoni differenti. Si inizia alle 21.00 con il collettivo Buskerino. Nati dalla passione che deriva dalla capacità della musica di infrangere la superficie e far sentire ognuno al proprio posto nel mondo. Alle 22.00 è la volta di CSM020 collettivo di Padova nato nel 2019 con l’intento di costruire una realtà che unisca musica, amicizia e sincerità. Le prime pubblicazioni del collettivo sono state su soundcloud, per poi sbarcare su Spotify con progetti singoli. Quest’anno su Spotify è stato rilasciato un singolo di Piterloco – “Deboli Piangono” e due EP “Daemon” di Kala XIV e “Permaloso” di V3INOFF interamente prodotti da PEDR0.

CreArte

Venerdì 2 settembre all’interno di Festival Bains alle 19.00 la scuola di danza aerea, CreArte, propone performance con tessuti aerei, cerchio aereo e corda aerea per piccoli e grandi. L’arte del movimento è l’anima dello studio di danza. Spazio alla musica, sempre alle 19.00 con Placid Pumas Sound. Un progetto collettivo che si esprime musicalmente con i dj Guardingo e Kaliff. Una serata dal sapore tropicale, dai ritmi tribali, dal calypso all’afrobeat, dal biguine al kuduro, dallo zouk alla tribal, dalla cumbia all’afrodisco.

Sperimentazioni

Sabato 3 settembre alle ore 10.00 si terrà nella cornice del Festival Bains 2022 il torneo di ultimate frisbee 3 VS 3 su erba organizzata dal Marsoni Ultimate Team. La giornata prosegue alle 21.00 con il collettivo Underhome. Non solo musica ma anche arte visiva e sperimentale. La musica prosegue alle 21.30 con No Label, il giovane beatmaker padovano che in poco tempo ha attirato l’attenzione di realtà internazionali come Red Bull Records, diventando il primo artista italiano a collaborare l’etichetta e con cui ha fatto uscire, in anteprima per Complex, due singoli nella primavera nel 2021. Un’ artista originale dai suoni che potrebbero essere catalogati in diversi generi musicali. Il suo sound eclettico mescola assieme in modo spesso imprevedibile le sue innumerevoli influenze, il suo caratteristico approccio “sporco” al sound design e arrangiamenti caleidoscopici in continuo mutamento. La serata prosegue con Varsavia progetto di musica elettronica a cura di Giulio Patarnello che nasce a Padova a fine 2019. Il vasto e variopinto utilizzo dei sintetizzatori lo rende un progetto ricco di suoni e influenze diverse che spaziano dall'ambient alla techno, dal noise al lo-fi. Caratterizzato anche da una grande importanza per la controparte visiva, il progetto si propone di offrire un'esperienza completa all'ascoltatore. Il primo lavoro di Varsavia, Burst City (uscito per 72V a fine 2020), e' una piccola raccolta di 4 pezzi che rappresentano solo l'inizio di questa profonda esplorazione di varie e diversi tipi di sonorita'. L'intero EP, con i suoi suoni, melodie, rumori e variazioni, è stato trasposto in un formato visivo, con un video di oltre 15 minuti (diretto, montato e in parte scritto da Luchino Luce) che ricrea questo viaggio e che rappresenta un'interpretazione visuale del disco stesso.

GirovagArte

GirovagArte chiude il sipario domenica 4 settembre alle ore 21.15 con lo spettacolo Operette morali della compagnia Teatro dell’Osso. Lo spettacolo porta in scena il capolavoro letterario di Giacomo Leopardi una delle vette più alte della letteratura universale. Il testo originale si compone di ventiquattro prose, soprattutto dialoghi. Per l’occasione ne sono state scelte dieci. Una selezione difficile, inevitabilmente parziale, ma condotta sulla base dei temi principali: il desiderio di felicità, il dolore, la morte, il rapporto dell’uomo con gli altri uomini e con l’universo. In scena due soli attori interpretano tutti i personaggi, due figure di uomini arrivati alla fine del tempo, quando tutto è consumato, quando le illusioni sono sparite e non resta più spazio per l’azione, ma solo per la rappresentazione.