La rinascita con le esibizioni live a Piazzola: gli appuntamenti di agosto con “Mercato & musica”

Con agosto si conclude la prima edizione della rassegna “Mercato & musica”, nata all’insegna dei suoni come simbolo di unione e rinascita, in un contesto di quotidianità e vita come appunto può essere il mercato cittadino. Un sottofondo prezioso in un momento in cui la cultura e l’arte resta il bisogno di “nuove strade” per essere vicine e fruibili.

La rassegna

Pianoforte, chitarra, contrabbasso e voci accompagneranno i visitatori del mercato anche nel mese di agosto. L'evento è organizzato da Fondazione G. E. Ghirardi Onlus in collaborazione con ekta Aps e con l’Assessorato alla Cultura della Città di Piazzola sul Brenta. Appuntamento ogni venerdì del mese di agosto, dalle ore 9 alle ore 11, in piazza Paolo Camerini.

La rinascita

Mercato & Musica vuole rafforzare il messaggio di condivisione e di riapertura alle relazioni, di ripresa, nel rispetto delle norme vigenti, non dimenticando quanti sono ancora in prima linea dopo questi mesi di emergenza. Affidiamo alla musica l’essere veicolo di rinascita di pensiero culturale sociale ed economico.

