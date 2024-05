“La musica del Pollini” inaugura a Selvazzano e Tencarola una primavera di musica

Non solo centro storico: dopo la lunga e felice collaborazione con il Comune di Rubano, il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova rafforza la sua presenza in provincia, continuando a promuovere per i centri abitati del territorio rassegne musicali esclusive che ne tratteggino con cura la varietà dell’offerta formativa e al contempo portino al pubblico locale eventi di qualità artistica a ingresso libero. È il caso anche de “La musica del Pollini”, il nuovo cartellone dedicato e in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro - a sua volta in segno di omaggio per l’ospitalità ricevuta da quando l’Istituto Clair della frazione di Tencarola fa da succursale ad uffici ed attività del Conservatorio, in concomitanza dei lavori di restauro nella sede centrale - che amplia la proposta culturale della zona con concerti che hanno come protagonisti studenti e docenti, appartenenti all’area tradizionalmente più classica del “Pollini”.

La rassegna si divide, sia fisicamente che come programmazione, in due calendari distinti:

presso l’ Istituto Clair (in via Venezia 2, a Tencarola) sono previste quattro matinée domenicali , alle ore 11.00 , a cadenza bisettimanale , a cominciare da domenica 5 maggio ;

(in via Venezia 2, a Tencarola) sono previste , alle , a , a cominciare ; l’ Auditorium di San Michele (in via Roma 68, a Selvazzano Dentro) invece sarà teatro di cinque concerti serali , alle 20.30 , ogni giovedì dal 9 maggio al 6 giugno .

(in via Roma 68, a Selvazzano Dentro) invece sarà teatro di , alle , . Qui di seguito i titoli dei singoli appuntamenti per location, con gli autori delle musiche.

All’Istituto Clair

Istituto Clair: “Gli archi e i fiati”, musiche di Borodin, Haydn, Danzi, 5 maggio; “Le Variazioni Goldberg di J.S. Bach”, al clavicembalo il prof. Roberto Loreggian, fra i più stimati interpreti dello strumento, 19 maggio; “La chitarra nel XIX secolo”, musiche di Paganini, Giuliano, Tarrega, 16 giugno; “Il flauto nelle corti europee”, musiche di Susato, Praetorius, Schmelzer, 30 giugno.

All’auditorium di San Michele

Auditorium di San Michele: “Le estati musicali di Johannes Brahms” (duo violino e pianoforte e pianoforte solo), musiche di Brahms, Mendelssohn, Schumann, 9 maggio; “Scherzi e rapsodie” (pianoforte), musiche di Chopin, Liszt, 16 maggio; “Eleganza ed estro nel Novecento francese” (musica da camera, vari duo ed ensemble), musiche di Gaubert, Ravel, Martinu, 23 maggio; “Pianisti in Russia”, musiche di Skrjabn, Rachmaninov, Stravinsky, 30 maggio; “Classico romantico” (pianoforte), musiche di Beethoven, Schumann, 6 giugno. L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La musica del Pollini in collaborazione con la Città di Selvazzano Dentro

Istituto Clair ore 11

Via Venezia 2 - Tencarola

Selvazzano Dentro

Domenica 5 maggio 2024

Gli archi e i fiati

musiche di Borodin, Haydn, Danzi

Le Variazioni Goldberg di J.S. Bach

Roberto Loreggian, clavicembalo

La chitarra nel XIX secolo

musiche di Paganini, Giuliano, Tarrega

Il flauto nelle corti europee

musiche di Susato, Praetorius, Schmelzer

Auditorium di San Michele ore 20.30

Via Roma 68

Selvazzano Dentro

Giovedì 9 maggio 2024

Le estati musicali di Johannes Brahms

musiche di Brahms, Mendelssohn, Schumann

Scherzi e Rapsodie

musiche di Chopin, Liszt

Eleganza ed estro nel Novecento francese

musiche di Gaubert, Ravel, Martinu

Pianisti in Russia

musiche di Skrjabin, Rachmaninov, Stravinsky

Classico romantico

musiche di Beethoven, Schumann

Ingresso gratuito

fino ad esaurimento dei posti disponibili

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

049 8750648

