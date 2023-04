Seconda edizione di "Musica sotto gli archi", tutti gli eventi a Palazzo Sambonifacio

Prende il via il prossimo 2 maggio la seconda edizione della rassegna Musica sotto gli archi, che consiste anche quest'anno in sei concerti all'aperto nel suggestivo portico di Palazzo Sambonifacio in Via Andreini 4 a Padova.

La rassegna è organizzata dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in coproduzione con l'Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus di Venezia, con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio del Comune di Padova.

Tutti invitati alla presentazione della rassegna che si terrà mercoledì 26 aprile alle 18 nella Sala Omizzolo Peruzzi di Palazzo Sambonifacio.

In quell'occasione vi sarà anche la p roiezione del documentario Cornelia Mora Taboga - Una donna rinascimentale, ideato e curato da Natalina Bortolami con la regia di Pierluigi Fornasier. Saranno presenti Natalina Bortolami, Pierluigi Fornasier e gli attori Filippo Crispo e Caterina Reffo.

Questo il ricco programma dei concerti:

Martedì 2 maggio ore 20.15

QUARTETTO DI CREMONA

Cristiano Gualco, Paolo Andreoli violini

Simone Gramaglia viola - Giovanni Scaglione violoncello

Musiche di Respighi, Fano, Malipiero

Domenica 7 maggio ore 20.15

Silvia Chiesa violoncello

Maurizio Baglini pianoforte

Musiche di Busoni, Omizzolo, Casella, Castelnuovo-Tedesco

Domenica 14 maggio ore 20.15

Farhan Sabbagh liuto arabo (ud)

Amir Czwink percussioni arabe

Musiche di Farhan Sabbagh

Martedì 23 maggio ore 20.15

Massimiliano Grotto pianoforte

Musiche di Schubert, Martucci, Fano, Omizzolo

Giovedì 15 giugno ore 21.15

TRIO DELL'ARCIMBOLDO

Eric Hoeprich - Rocco Carbonara - Luca Lucchetta

clarinetti romantici francesi, clarinetti classici e corni di bassetto

(strumenti storici originali)

Musiche di Gherardeschi, Mozart

Mercoledì 28 giugno ore 20.15

Fabio di Casola clarinetto

Benjamin Engeli pianoforte

Musiche di Brahms, Clara Schumann, Lovreglio, Poulenc, Omizzolo

Biglietti

Acquisto all’ingresso:

Intero euro 10 - Under 25 euro 5

Vendita all’ingresso da mezz’ora prima dell’orario di inizio del concerto.

Acquisto online ( il prezzo online è più conveniente di quello all’ingresso ):

Intero online euro 9,50 - Under 25 online euro 4,50 (commissioni comprese)

Vendita online (già attiva): https://oooh.events/evento/ fmop-biglietti-2/

Presentazione rassegna e proiezione del 26 aprile: ingresso gratuito.

Info: 340 9291163

info@ fondazioneomizzoloperuzzi.it

www.fondazioneomizzoloperuzzi. it

https://www.facebook.com/fondazioneomizzoloperuzzi/

«Vi attendiamo nella splendida cornice del giardino di Palazzo Sambonifacio, Via Isabella Andreini 4, Padova!»

La Presidente

Luisa San Bonifacio

Il Direttore artistico

Vitale Fano

Foto articolo da comunicato stampa