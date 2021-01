Il Musme riapre agli studenti con un viaggio virtuale attraverso la storia della medicina

La scienza, la ricerca e la medicina come alleate nella prevenzione e la lotta ai principali agenti patogeni. Questo concetto sarà spiegato agli studenti in particolari "uscite didattiche". Il Musme, il Museo della Soria della Medicina apre virtualmente le porte a centinaia di ragazzi e ragazze che nelle prossime settimane torneranno a visitare una delle strutture museali più tecnologicamente avanzate d’Italia.

Scolaresche

Prima della pandemia il polo museale con sede a Padova registrava la presenza di più di 700 scolaresche e quasi 50mila visitatori all’anno.

Ora riprende l’attività con un viaggio digitale attraverso la storia dell’igiene, garantendo una “gita” particolare legata a temi di stretta attualità.

Il Musme non è un museo nel senso tradizionale del termine, all’ esposizione di oggetti dal grande valore storico associaun massiccio uso di tecnologie d’avanguardia, che spaziano dalla realtà aumentata, ai touchscreen e alle simulazioni in 3D.

Progamma

“Pillole d’igiene: da Ippocrate a Semmelweis.?Un viaggio nella Storia della Medicina” è un percorso guidato che racconta lo sviluppo dell’igiene e la lotta a virus e batteri attraverso la scienza applicata alla medicina. Una guida porterà gli alunni alla scoperta delle sale e delle tecnologie del Musme, il tutto in diretta Youtube e con la possibilità di interagire con quiz e domande. Un viaggio che parte da Ippocrate e passa da Andrea Vesalio, Galileo Galilei, Giovanni Battista Morgagni per finire con Ignaz Semmelweis, medico ungherese che nel 1847 scoprì l' importanza di lavarsi bene le mani e famoso per i suoi importanti contributi allo studio delle trasmissioni batteriche da contatto.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Musme e Tigotà Educational che promuove attività di formazione nelle scuole.

Musme

«Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa con convinzione coinvolgendo il maggior numero possibile di studenti – sostiene Tiziano Gottardo, presidente del gruppo – perché crediamo nella formazione di qualità per le future generazioni, per gli adulti di domani. In questo particolare momento il percorso che propone il Musme è strettamente legato all’attualità. La speranza è di poter presto tornare a svolgere le nostre attività in presenza ma non volevamo precludere questa opportunità di conoscenza ai ragazzi e alle ragazze». Per Luca Quareni, direttore operativo del Musme «Grazie a questo progetto il Musme puo’ continuare nella sua mission di divulgazione scientifica alle scuole che è un pubblico da sempre privilegiato dal Museo e che, a seguito della pandemia, ha dovuto rinunciare alle visite guidate in presenza. Lo sforzo inoltre è stato quello di creare, partendo dal percorso “classico” del Musme, delle proposte specifiche. E di certo l’attenzione all’igiene e a come essa sia un potente alleato nella prevenzione e lotta ai principali agenti patogeni, è un aspetto di estrema attualità. Il tutto è proposto in “stile MUSME” quindi conciliando il rigore scientifico con l’interattività e la gamification, al fine di rendere l’esposizione dei concetti partecipata dagli studenti stessi e non solo monodirezionale».