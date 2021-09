Nasce la Oso Melero, casa editrice di letteretura caraibica per bambini made in Padova

E' nata a Padova la Oso Melero Edizioni, una casa editrice specializzata in letteratura latinoamericana e caraibica per bambini e bambine. Da pochi giorni si possono trovare le prime pubblicazioni, tra le quali “Lundiluna Pompon”, di María Elvira Fernández Sa, illustrato da Andrea Gago; e “La Corte della Luna Piena. Il vincastro di Quetzalcoatl”, di Mara G. Quirón, illustrato dalla veneziana Tatiana Furlan.

L'obiettivo

Oso Melero Edizioni cerca di promuovere l'inclusione e la bibliodiversità, ma anche contribuire allo sviluppo della consapevolezza del mondo circostante attraverso storie che rendano visibili culture e identità di altre terre. I suoi libri sono pubblicati in italiano e spagnolo, in formato cartaceo e digitale. Alcuni collaboratori che compongono questa squadra, Gustavo García e Giuseppe Calì, vivono a Padova, mentre le scrittrici e illustratrici in Perù, Argentina, Ecuador, Messico e Italia.

Il progetto

Il progetto ha iniziato a svilupparsi nel 2020 in piena pandemia, quando la trentenne editrice e imprenditrice Andreina Colon Savino, di origine venezuelana e residente a Padova dal 2017, ha chiesto un finanziamento a Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia, attraverso il programma Selfiemployment e Garanzia Giovani, approvato all'inizio del 2021. Nell'aprile di quest'anno viene pubblicato, attraverso i social network della casa editrice, un concorso per autori di letteratura infantile e giovanile di origine latinoamericana e caraibica. A seguito di questo bando sono state selezionate due opere provenienti da Messico, una da Cuba e una da Ecuador, evidenziate per il loro valore letterario, e il loro legame con questioni sociali d’interesse globale e il loro luogo di provenienza.

I libri

Fanno parte delle prossime pubblicazioni le opere "La ricerca", di Shirley Andrade, illustrata dalla nota illustratrice padovana Nicoletta Bertelle; e “Ciapoli e i semi-cuore”, di Norma Muñoz Ledo, illustrata da Nadia Romero Marchesini. I libri sono già disponibili nelle librerie online in formato eBook e presto si troveranno in cartaceo presso le librerie italiane. Per maggiori informazioni consultare il sito web www.osomeleroedizioni.com o i social network IG: osomeleerodizioni/ e FB: edizioni.osomelero/.