Il maxi albero sul Liston illumina il Natale di Padova

Torna ad accendersi l'albero di fronte a palazzo Moroni a Padova, una festa quella di sabato 3 dicembre con tanta musica e con l'assessore Antonio Bressa che conferma: «Il centro pullula di persone, di clienti nei negozi, di turisti, di visitatori della città, è il nostro obiettivo, stiamo mettendo insieme tante iniziative, delle coreografie importanti. Oggi oltre all’accensione dell’albero, si accende anche il video mapping nei palazzi monumentali, abbiamo i mercatini con il villaggio di Babbo Natale in piazza Eremitani, abbiamo la pista di pattinaggio sul ghiaccio ai giardini dell’arena, abbiamo tante iniziative che creano quel contesto di serenità, di svago che è necessario per riappropriarci fino in fondo del Natale dopo due anni in cui le limitazioni ci hanno impedito di mettere in campo tutte le iniziative ecco che torna un Natale con tutto ciò che è l’amministrazione comunale, insieme alla associazioni e alla camera di commercio può esprimere. E sarà un grande Natale di gioia di serenità per dare forza al nostro tessuto economico, attirare visitatori tre quel contesto di atmosfera magica per i nostri concittadini».