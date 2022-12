C'è aria di festa lungo la Strada del vino, le proposte per scoprire i Colli Euganei

Di seguito una serie di proposte accessibili a tutti, per avvicinarsi al Natale con un tocco di unicità. Il fil rouge delle iniziative targate Strada del vino è sempre lo stesso: far scoprire il territorio Euganeo che di certo sa regalare grandi emozioni.

Il Gusto del Natale: tutti i menù e le proposte dei ristoranti e agriturismi di Strada del vino Colli Euganei. Un Natale con tutto il calore dei nostri chef. >> Clicca qui per il dettaglio dei menù <<

Birrificio Aperto: il Birrificio Monterosso vi aspetta anche il sabato, per gli acquisti e per l'aperitivio. Scopri tutte le aperture straordinarie e le proposte aperitivo:>> clicca qui <<

Cantine Aperte a Natale: visitare, degustare, conoscere! Le cantine Cà Lustra e Veronese vi aspettano l'8 dicembre per l'apertura straordinaria in occasione di "Cantine aperte a Natale"

Per il programma della cantina Cà Lustra clicca qui.

Per il programma della cantina Veronese clicca qui.

In cantina da Reassi: giovedì 8 dicembre la festa di cantina Reassi, la tradizionale giornata di visite, degustazioni e acquisti natalizi. Ad accogliervi la famiglia Bonato, con la sua proverbiale ospitalità.

Per scoprire il programma, >> clicca qui <<

Storie di formaggi dall'Adige ai Colli Euganei, degustazione guidata domenica 11 alle ore 11 in Enoteca Strada del vino a Villa Vescovi, in comagnia de "L'insaziabile" Ferdinando Garavello. Un conoscitore appassionato e coinvolgente che vi guiderà alla conoscenza di formaggi artigianali. Per scorpire il programma e prenotare clicca qui.

Sensazioni e profumi dell'olio nuovo Euganeo, degustazione guidata in Enoteca Strada del vino Colli Euganei a Villa Vescovi, domenica 11 alle ore 15 in compagnia di Mauro Pasquali, coordinatore del progetto olio di Slow Food Veneto. Il momento giusto per conoscere a fondo le qualità di un prodotto eccellente. Per scoprire il programma e prenotare clicca qui.

I vini delle Feste, degustazione guidata in Enoteca Strada del vino Colli Euganei a Villa Vescovi. Domenica 11 alle ore 16 in compagnia di Lisa Chilese, del Consorzio vini Colli Euganei. L'occasione giusta per scegliere gli abbinamenti ai menù di Natale. Per scoprire il programma clicca qui

Natale a Villa Vescovi, mercatino, laboratori e sapori d'inverno. 8 - 11 -18 dicembre: 15 espositori artigianali con prodotti gastronomici e articoli da regalo, laboratori per bambini, visite guidate. Per scoprire il programma di Fai - Villa dei Vescovi clicca qui

Anche con la stagione più fredda vivere i Colli Euganei è un'esperienza da non perdere! Se vuoi vivere i Colli Euganei all'aria aperta, in compagnia di guide naturalistiche profesisonali, accompagnati in bicicletta lungo gli itinerari, fare gustose pause nelle aziende agricole segui i nostri tour operator e gli operatori nostri partner.

>> Coop. A Perdifiato << >> Lovivo Tour Experience << >> Viaggiare Curiosi <<

A Natale scegli tra le tante proposte delle aziende di Strada del vino Colli Euganei: i prodotti gastronomici, i vini, l'olio, i momenti di relax alle terme, escursioni e visite. Per un Natale all'insegna della qualità e dei sapori autentici scopri le aziende, visita il nostro sito clicca qui

