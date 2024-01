Non solo Mura, tutto il ciclo di conferenze 2024 da gennaio a febbraio

Riprende anche per il 2024 la programmazione annuale del Comitato Mura di Padova.

Oltre al consueto giro delle mura in dieci tappe a ciclo continuo, sono previste alcune conferenze presso la sede dell’Associazione, in via Raggio di Sole 2.

Programma

Orario conferenze: ore 17

20 gennaio 2024

Sarah Belzoni: scrittrice e viaggiatrice

A cura di Francesca Veronese, Direttrice dei Musei Civici di Padova

27 gennaio 2024

Suoni di festa e di mestizia. La torre degli anziani e i suoi otto secoli di storia

A cura di Riccardo Martin

3 febbraio 2024

Venezia 1797 - Resa e caduta della Serenissima

A cura di Giovanni Mari

10 febbraio 2024

Venezia 1805/1810 - Gli anni bui, saccheggi e demolizioni

A cura di Giovanni Mari

17 febbraio 2024

Venezia 1815 e seguenti - Ritorna l’arte e la speranza con Antonio Canova

A cura di Giovanni Mari

24 febbraio 2024

Padova e Montepeloso: la “donazione de Mabilia” 1459 ca

A cura di Franco Benucci

Informazioni

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Comitato Mura di Padova

via Raggio di Sole n. 2, Padova

tel. 347 6145908 – 328 694268

comitatomura@virgilio.it - www.muradipadova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/non-solo-mura

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/gira-le-mura-2024