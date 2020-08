Notti di San Lorenzo in cantina nei colli Euganei: ecco come vivere la magia delle stelle cadenti

Due settimane di appuntamenti per il calendario delle "Notti di San Lorenzo in cantina nei colli Euganei" nelle cantine di Strada del vino colli Euganei per vivere il magico periodo delle stelle cadenti accompagnati da degustazioni, cene e pic nic sotto le stelle, osservazioni del cielo guidati dagli astrofili dell’Associazione Astrofili Euganei.

Quando

Dal 6 al 15 agosto un calendario di eventi diffusi in tutto il territorio dei colli Euganei per festeggiare l’estate euganea e tornare a degustare le eccellenze enogastronomiche. Gli eventi si svolgeranno tutti all’aperto, su prenotazione e a numero chiuso per garantire a tutti momenti di divertimento e spensieratezza, ma con le dovute attenzioni.

Prenotazioni

Gli appuntamenti in calendario sono a numero chiuso e su prenotazione, per garantire a tutti il giusto divertimento e le necessarie attenzioni. Per scoprire tutti gli eventi e per vivere la magia delle notti di San Lorenzo in cantina sul sito di Strada del Vino Colli Euganei cliccate qui

https://www.stradadelvinocollieuganei.it/notti-san-lorenzo-cantina-nei-colli-euganei/

Una piacevole serata

Vi basterà scegliere nel calendario l’appuntamento che fa per voi, prenotare e godervi infine una piacevole serata in una delle aziende di Strada del vino Colli Euganei.

Tutti gli appuntamenti:

6 agosto

“Aspettando la notte di San Lorenzo in cantina” az. Agr. Il Pianzio ospite dell’Osteria Volante di Torreglia.

Evento su prenotazione.

Info e prenotazioni: cell. 388 5851777

Ulteriori dettagli qui

7 agosto

Cena “il cinghiale sotto le stelle” all’az. vinicola e agriturismo Bacco e Arianna

Evento su prenotazione

Info e prenotazioni: Agriturismo Bacco e Arianna

049 994 0187 – info@baccoearianna.com

Ulteriori dettagli qui

8 agosto

Notti di San Lorenzo in cantina Il Pianzio

Evento su prenotazione.

Info e prenotazioni: Il Pianzio

049 9130422 - Whatsapp 3401763708

Ulteriori dettagli

8 agosto

Notti di San Lorenzo in cantina Maeli, magico pic nic sotto le stelle

Evento su prenotazione.

Per info e prenotazioni: Maeli

0429 538144 - info@maeliwine.com

​Ulteriori dettagli qui

8 agosto

Notti di San Lorenzo in cantina La Roccola

Evento su prenotazione.

Info e prenotazioni: La Roccola 0429 94298​

Ulteriori dettagli qui

10 agosto

Notte di San Lorenzo tra le vigne alla cantina Reassi, cena in vigna

Evento su prenotazione

Info e prenotazioni: Soluzione Eventi

3713488702 – Whatsapp 3713488702 - eventi@soluzionieventi.it

​Ulteriori dettagli qui

13 agosto

Notti di San Lorenzo in cantina Vignale di Cecilia

Evento su prenotazione.

Info e prenotazioni: Vignale di Cecilia

Link prenotazione online https://form.jotform.com/202161606435346 eventi@vignaledicecilia.it

​Ulteriori dettagli qui

13 agosto

Degustazioni in vigna a Montegrande nelle notti di San Lorenzo

Evento su prenotazione.

Info e prenotazioni: Cristofanon Montegrande

Whatsapp 3285724600

​Ulteriori dettagli qui

14 agosto

N’ombra de stee - Serata Shabby Chic in Vigna

Evento su prenotazione.

Info e prenotazioni: Ca’ della Vigna 335 1252742

​Ulteriori dettagli qui

