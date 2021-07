Veri e propri tour turistici alla scoperta del territorio: torna la rassegna estiva “Notturni Padovani 2021"

(nessun video da visualizzare)

Torna anche quest'anno la rassegna "Notturni Padovani - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori 2021", un grande contenitore estivo, frutto della collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, con numerose interessanti novità che ampliano le esperienze e le opportunità per padovani e turisti, mettendo in rete le eccellenze del territorio e comprende visite guidate, escursioni in battello, serate gastronomiche ed eventi. Un programma estivo molto vario che ha l'ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, ma anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio; una proposta nuova che in parte si ispira ai classici Notturni d’Arte padovani ma che in realtà contiene elementi di innovazione ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di luglio, agosto e settembre sono previste visite guidate ai principali monumenti cittadini quali la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, la cittadella francescana, il Museo Diocesano, l’Orto Botanico, il MUSME e i luoghi della URBS PICTA; e poi visite straordinarie ai Chiostri del complesso monastico dell'Abbazia di Santa Giustina, al Palazzo Papafava dei Carraresi, all’Oratorio dei Colombini e a Villa Cittadella Vigodarzere Valmarana di Saonara. Escursioni e visite nel territorio della provincia con degustazioni al Dominio di Bagnoli e nel Conselvano, al Parco Frassanelle, a Villa Papafava e a Montagnana. Sono stati inseriti percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano dalle Porte Contarine al Bassanello e a Selvazzano da un lato, e verso Stra e la Riviera del Brenta dall’altro.

Le prenotazioni saranno disponibili da martedì 6 luglio!

Tutte le info dal sito https://www.notturnipadovani.it/

Notturni Padovani 2021dal 7 luglio al 26 settembre

LUNEDÌ

16.30 - Visita Scrovegni e minicrociera in battello Contarine/Portello (alternata ogni 15 gg)

16.30 - Minicrociera in battello Portello/Contarine e visita Scrovegni (alternata ogni 15 gg))

MARTEDÌ

17 - Minicrociera in battello Contarine / Bassanello

18.30 - Aperitivo in battello e navigazione Bassanello/Selvazzano Dentro/Bassanello

21.15 - Minicrociera in battello Bassanello/Porte Contarine

MERCOLEDÌ

17 - Visita del Palazzo Liviano, affreschi Campigli e Sala dei Giganti, passeggiata nelle piazze storiche, visita e degustazione antica bottega storica (ogni 15 gg alternata con tour Ghetto/Moroni)

17.30 - Visita di Palazzo Moroni, scalinata, cortile pensile, Cappella dei Nodari e Sala della Giunta;

visita del Ghetto Ebraico con tre percorsi alternati settimanalmente: 1 - Ebraismo al Femminile; 2 – Sapori e Saperi Ebraici con degustazione; 3 – Padova: Medicina Ebraica, peste e pandemia

GIOVEDÌ

20.30 - Caffè Pedrocchi: visita piano nobile museale del Pedrocchi e degustazione in sala (alternato con Naviglio Divino)

20.15 - Mini crociera Portello/Stra con visita Villa Foscarini e Museo della Calzatura (alternata con Naviglio Divino)

21 - Naviglio Divino, minicrociera by night Padova-Stra con degustazione di vini e prodotti dei Colli Euganei a bordo

VENERDÌ

8 - Escursione in battello alle Ville del Brenta

17 - Visita area Cittadella Francescana, della Chiesa di San Francesco, della Sala Carmeli e degustazione in un bacaro) ogni 15 gg (alternata con tour area diocesana)

17 - Tour Area Diocesana (Battistero, Museo Diocesano, Sala Vescovi)

16.30 o 17.30- Tour nel Conselvano con tre percorsi alternati settimanalmente lungo lo Stradon del Vin Friularo: visita Dominio di Bagnoli e degustazione; lunga passeggiata tra vigneti e casoni con tipica degustazione; tipica cena enogastronomica nel Conselvano)

17.30 - Visita guidata Palazzo del Bo e Museo della Storia della Medicina (nel mese di luglio)

SABATO

8 - Escursione in battello alle Ville del Brenta

9 - Visita guidata Urbs Picta (Chiesa degli Eremitani/Palazzo della Ragione/Battistero)

16.30 - Visita degli Scrovegni e minicrociera Contarine/Portello (alternata ogni 15 gg)

16.30 - Minicrociera Portello/Contarine e visita Scrovegni (alternata ogni 15 gg)

17.30 Visita guidata Padova Discover: passeggiata panoramica illustrata della città dal Pedrocchi fino al Santo (italiano/inglese, in collaborazione con RTI-Destination Padova).

DOMENICA

8 - Escursione in battello alle Ville del Brenta

9.30 – Passeggiata illustrata in Prato della Valle e visita guidata dell’Orto Botanico

10.15 - Visita guidata Palazzo del Bo e Museo della Storia della Medicina (nel mese di agosto e settembre)

Eventi straordinari in date prestabilite:

5/19/26 agosto e 2/9 settembre, ore 19.15, visita guidata di Montagnana medievale by night)

19 settembre, visite guidate di Palazzo Papafava dei Carraresi e Oratorio dei Colombini

20 luglio, ore 16, visita Interporto di Padova

27 luglio, ore 21, visita guidata degli antichi chiostri ed altre aree del complesso monastico dell'Abbazia di Santa Giustina

29 agosto/ 6 settembre, visita guidata dello storico giardino di Villa Cittadella Vigodarzere Saonara

29 agosto, visita guidata del Parco Frassanelle, delle Grotte e di Villa Papafava

16 e 25 settembre, ore 18, caccia al tesoro per famiglie in collaborazione con Imaginarte

Dettagli

Grazie ad una collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova è stato possibile riproporre anche per il 2021 il contenitore estivo di visite guidate ed eventi che ricalca in maniera innovativa le orme dei Notturni d'Arte.

Tour

Il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, in collaborazione con alcuni Club di Prodotto padovani quali GuidePadova, il Consorzio Battellieri, Il Consorzio PadovaViaggi e con molti altri operatori del turismo padovano, ha predisposto un grande contenitore estivo per i mesi di luglio, agosto e settembre di escursioni e visite guidate ai principali monumenti cittadini quali la Cappella degli Scrovegni, i Musei Civici, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, la cittadella francescana, il Museo Diocesano, l’Orto Botanico, il Museo di Storia della Medicina e i luoghi della URBS PICTA; e poi la visita di luoghi in genere non aperti al pubblico quali i chiostri del complesso monastico dell'Abbazia di Santa Giustina, Palazzo Papafava dei Carraresi e l’Oratorio dei Colombini, Villa Cittadella Vigodarzere Valmarana di Saonara; inoltre escursioni e visite nel territorio con degustazioni al Dominio di Bagnoli, a Conselve e la sua Cantina, al Parco Frassanelle e Villa Papafava, a Montagnana ed eventi come cacce al tesoro a settembre in collaborazione con Immaginarte.

Sono stati inseriti percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano dalle Porte Contarine al Bassanello e fino a Selvazzano, da un lato, e verso Stra e la Riviera del Brenta dall’altro con visita di alcune Ville Venete.

Originale poi la visita all’Interporto di Padova.

Quest’anno il contenitore vede la piena collaborazione del raggruppamento di imprese R.T.I. – Destination Padova che ha assunto recentemente la gestione degli IAT di Padova, svolgendo attività di accoglienza e di promo-commercializzazione, e gestirà direttamente una originale visita guidata “Discover Padova”, ogni sabato pomeriggio.

Sicurezza

Un programma estivo molto composito predisposto per informare i padovani e i turisti del grande patrimonio turistico culturale, ma anche di risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, per cercare di riattivare alcuni processi di filiera tra gli operatori turistici padovani e proporre un’offerta turistica dopo lo stallo dovuto all’emergenza creta dal Covid-19; un contenitore che in parte si ispira ai classici Notturni d’Arte padovani ma con elementi di innovazione, una accentuazione più turistica ed esperienze di gusto e di leisure.

Quindi un grande contenitore estivo per offrire numerose opportunità ai padovani e ai turisti interessati.

Tutti gli eventi del contenitore sono visibili e prenotabili online presso www.notturnipadovani.it

Saranno inoltre prenotabili da martedì 6 luglio presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme e presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web.