Tornano gli appuntamenti estivi della rassegna “Notturni Padovani 2024 tra arte, vie d’acqua e sapori”

Ritorna il grande contenitore estivo, frutto della collaborazione avviata tra il Comune di Padova, il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, i club di prodotto GuidePadova, il Consorzio Battellieri, PadovaViaggi e numerose altre Associazioni padovane.

La ricca offerta presentata amplia le esperienze e le opportunità per padovani e turisti, mettendo in rete le eccellenze del territorio e comprende visite guidate, escursioni a piedi, battello e in barche a remi, appuntamenti con la musica, degustazioni gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto vario che ha l'ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, ma anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, un’offerta sempre rinnovata di proposte di intrattenimento culturale ma anche di appuntamenti innovativi ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sono previste visite guidate, di cui molte a costo simbolico, ai principali monumenti cittadini, tra i quali la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, alcuni Oratori, la Basilica del Santo e la Basilica di Santa Giustina, il Battistero della Cattedrale, l’Orto Botanico, il MUSME e poi visite straordinarie ai Musei dell’Università, tra i quali il nuovo fantastico Museo della Natura e dell'Uomo di Palazzo Cavalli.

Ed ancora, escursioni e visite guidate nel territorio della provincia con degustazioni, percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano.

Si inizia stasera 20 giugno alle ore 20.45 con "Naviglio DiVino - Degustazione in navigazione". Eccezionale rassegna di degustazioni in navigazione notturna da Padova a Stra e ritorno, in collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei!

La serata avrà inizio con la partenza della motonave - prevista per le 21:00 (appuntamento ore 20:45) - dallo splendido scenario del Pontile del Portello di Padova!

La suggestiva navigazione by night di Naviglio DiVino si svolge sul tratto Padova - Stra e ritorno: lungo questo percorso sarà possibile ammirare, mentre si naviga lentamente in uscita da Padova, parte delle antiche Mura rinascimentali della città...

Visite guidate

Scegli tra le diverse proposte tra passeggiate per la città, visite a monumenti, esperienze in provincia di Padova e tanto altro.

Esperieze e appuntamenti

Degustazioni, laboratori, visite tematiche, performance artistiche, storia, musica, aperitivi...

Passeggiate lungo le mura

I torrioni di Padova, la macchina idraulica delle Porte Contarine, una fortezza incompiuta, la pavimentazione del centro città...

Visite animate alla Cappella degli Scrovegni

I personaggi evocati dagli attori di teatrOrtaet prendono vita in un viaggio insolito, invitando i visitatori a lasciarsi immergere tra affreschi e laude drammatiche, tra Storie della Salvezza e Divina Commedia, tra le grandi contrapposizioni di ricchezza e povertà, fama e infamia, salvezza e dannazione...

Concerti in Ville e Palazzi

Un "fiume di note" in luoghi eccellenti...

Musei Università di Padova

Visite guidate ai Musei Universitari di Padova, Orto Botanico e al nuovo Museo della Natura e dell'Uomo!

Museo di Storia della Medicina

Scopri tutte le visite guidate tematiche e le esperienze al Museo di Storia della Medicina!

