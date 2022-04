In 4 lingue e con tracce Gps grazie ai Qr-code: le nuove brochure dei sentieri del Parco Colli

Buone notizie per gli amanti dell’escursionismo. Arrivano nuovi dépliant realizzati dal Parco Regionale dei Colli Euganei dedicati ai sentieri ufficiali che permettono la visitazione del territorio a piedi.

Le nuove brochure

Non si tratta di una ristampa, ma di un nuovo progetto di informazione per i turisti e per gli appassionati del Trekking, in quanto rispetto al passato è stato deciso di accorpare i vari percorsi per aree geografiche così, al posto delle trenta brochure precedenti, oggi i percorsi vengono presentati in soli sei opuscoli pieghevoli, di formato più grande. In copertina, le pubblicazioni riportano l’area di riferimento: Colli Atestini e Meridionali 1 e 2, Colli delle Terme 1 e 2, Colli Euganei Centrali e il Venda, Colli Euganei di Teolo e Rovolon. Tra questi, non è presente al momento il percorso N°1, Alta Via dei Colli Euganei, in quanto il suo itinerario è in revisione e quindi si è ritenuto opportuno attendere per procedere a un nuovo prodotto grafico dedicato.

I vantaggi

«La scelta – spiega Marco Pavarin, dell'Ufficio Educazione Naturalistica del Parco, che ne ha seguito la realizzazione – è motivata dalla necessità di contenere la spesa in fase di stampa grazie a un minor numero di dépliant, oltretutto già tradotti in tre lingue oltre l’italiano. Per effetto dei rincari degli ultimi mesi, infatti, i costi di produzione del materiale cartaceo sono praticamente raddoppiati e non è più sostenibile economicamente una fornitura che prevede oltre 25 impianti grafici come quella finora in dotazione. Inoltre, come testimoniano le periodiche richieste provenienti dagli Uffici turistici del territorio e da alcune strutture ricettive private, il depliant continua ed essere uno strumento molto richiesto, malgrado i sentieri siano ben descritti nel sito e nell’app ufficiale del Parco e in questi ultimi siano disponibili anche i file Gpx per la navigazione satellitare».

I Qr-code

Le nuove brochure sono caratterizzate da un corredo fotografico importante, da testi brevi ma esaustivi tradotti in inglese, francese e tedesco, da cartine facili da consultare, le stesse utilizzate per i pieghevoli da tempo in uso, e da Qr-code che rimandano direttamente alle tracce per Gps. La carta usata per la stampa, ovviamente è certificata FSC, il marchio che garantisce per l’intera filiera legno-carta una gestione forestale rispettosa dell’ambiente, un’attività socialmente utile ed economicamente sostenibile.

Dettagli

Il progetto è inserito come Azione del Parco nel nuovo Piano delle Azioni presentato recentemente dall’Ente euganeo ad Europarc Federation per il rinnovo della Carta Europea per il Turismo Sostenibile delle Aree Protette, per il quinquennio 2022-2026, la cui validazione avverrà entro la fine dell’anno.

Non è finita, la guida potrà essere anche migliorata

Questa nuova linea di depliant è stata realizzata in via ancora sperimentale e certamente, in fase di successive ristampe, saranno possibili aggiustamenti o modifiche sulla base di criticità segnalate anche direttamente dagli utenti. Attualmente, essendo ancora disponibili molti numeri della vecchia serie, la produzione è stata limitata a 2.500 copie per ciascun nuovo pieghevole; essi sono reperibili presso la Sede negli orari di apertura e saranno a breve distribuiti anche ai consueti punti di smistamento, come il Centro Visite “Casa Marina” e gli IAT del territorio. La suddivisione in zone che sostituisce il pieghevole singolo permette inoltre di soddisfare in maniera più precisa le eventuali richieste di strutture ricettive o ristorative private, le quali avranno la possibilità di distribuire ai propri utenti informazioni mirate riferite all’area circostante il proprio esercizio, contenute in un unico prodotto grafico.

Pronti per la primavera

«L’obiettivo era essere pronti per la primavera con questo nuovo materiale informativo – spiega il presidente del Parco, Riccardo Masin – e ci siamo riusciti. Tutti i turisti che arriveranno sui Colli Euganei, per assistere alle tante fioriture che colorano le pendici in questa stagione e visitare il patrimonio storico e artistico, troveranno strumenti efficienti per scegliere il proprio itinerario potendo spaziare dall’esperienza rilassante al vero e proprio escursionismo».