Nuovi spazi agli Eremitani per le attività didattiche e ricreative, con un occhio alla patavinitas romana

Cambiano volto (all'interno) i musei Eremitani. Dopo anni di lavori, è a disposizione adesso una nuova caffetteria, un’area per attività didattica-creative, un laboratorio di restauro e un lapidario che rievoca la patavinitas romana. Già le prime scolaresche hanno già iniziato a usufruire della sala adibita agli approfondimenti didattici, mentre al primo piano dell’edificio è possibile vedere i restauratori immersi nel loro lavoro. Parliamo dei nuovi spazi per la didattica museale realizzati nella parte retrostante del Museo Eremitani, per avviare la progettazione di attività di didattica museale rivolte ai bambini e ai ragazzi.