Esce “Via d’uscita”, il nuovo EP di Luca Bonifaccio, cantautore Veneto

Dal 4 dicembre 2020 è disponibile in tutte le piattaforme digitali il nuovo EP di Luca Bonifaccio dal titolo “Via d’uscita”. L’ultimo lavoro del cantautore è un viaggio che inizia dal profondo e che ha come meta la libertà e la consapevolezza anche se durante il percorso si attraversano momenti complicati che fanno affiorare emozioni contrastanti. I testi si fondono con gli arrangiamenti e le chitarre di Cristiano Dall’Aglio passando dal flamenco, al funk, al pop, senza mai abbandonare la propria essenza cantautoriale. Il disco è stato registrato e prodotto presso il TOP 5 Studio di Merlara (PD) a cura di Matteo Dall’Aglio.

Chi è Luca Bonifaccio?

Luca Bonifaccio è un cantante e chitarrista italiano. Nel 2016 si è trasferito a Tarragona, Spagna dove attualmente vive. Nell’Agosto del 2016 pubblica il suo primo lavoro musicale “Una Barca e un Pescatore” dove racconta attraverso un viaggio introspettivo la voglia di vivere e di cambiare e dove suoni pop, rock ed elettronici accompagnano i suoi testi. Un concerto presso le piscine di Casale di Scodosia (PD) presenta al pubblico le nuove canzoni del cantautore.

La musica

Nel gennaio del 2018, dopo poco più di un anno vissuto a Tarragona prende vita un EP (Nunca es Bastante) contenente quattro versioni in lingua spagnola di altrettanti brani presenti nel suo primo disco. L’anno è caratterizzato dalla musica e il cantautore inizia a suonare per le strade della città arricchendo cosi il suo bagaglio musicale e culturale vivendo esperienze che lo porteranno a scrivere un nuovo album.

L’aiuto dei fan

Nel maggio dello stesso anno inizia una campagna di crowdfounding attraverso il sito Musicraiser dove grazie alle donazioni dei suoi fan riesce a finanziare il suo secondo disco “Pensare è Gratis” che sarà pubblicato l’1 dicembre 2018, in collaborazione con Cristiano Dall’Aglio e Matteo Dall’Aglio del TOP5 Studio di Merlara (Padova). Il disco viene presentato il giorno stesso con un concerto nel suo paese natale (Merlara) dove vengono suonati anche alcuni brani del suo primo album.

L’estate del 2019

Il cantautore ha modo di presentare le nuove canzoni in vari locali e radio della città spagnola dove risiede e durante l’estate del 2019 pubblica un EP intitolato “Pensare è Acustico” dove trovano spazio cinque brani (presenti nell’album “Pensare è Gratis”) rivisti in versione acustica. I videoclip dei brani sono stati girati presso il “Teatret del Serrallo” di Tarragona (Spagna). Nell’ ottobre dello stesso anno, a Bologna, affronta un’audizione davanti ai giudici del TMF (Tour Music Fest) arrivando alla seconda fase delle selezioni.

Rumba e flamenco

Il 26 settembre 2020 arriva “Qui”, il singolo che anticipa il suo nuovo EP. La rumba è il segno caratteristico di questo brano e l’arte del flamenco diventa la protagonista del videoclip grazie alla ballerina Aroa Albert della scuola “Art i Flamenc” di Tarragona. Il 4 Dicembre 2020 pubblicherà il suo ultimo lavoro intitolato “Via D’Uscita”, un EP di cinque canzoni nate durante il periodo di isolamento forzato dove le canzoni spaziano tra vari generi musicali esplorando nuove sonorità.

“Via D’uscita”, 2020 – I dettagli

Musica e Testi: Luca Bonifaccio

Chitarre ritmiche: Luca Bonifaccio

Arrangiamenti e Chitarre: Cristiano Dall’Aglio

Armonica : Luca Bonifaccio

Basso : Luca Dall’Aglio (“Senza Traccia”)

(“Senza Traccia”) Chitarra Solista: Andrea Falamischia (“Le Solite Scuse”)

(“Le Solite Scuse”) Mix, Master e Programmazione: Matteo Dall’Aglio

Batteria : Matteo Dall’Aglio ( “Senza Traccia” )

“Senza Traccia” Copertina: Walter Lanzarotto e Luca Bonifaccio

e Voce Femminile: Giulia Marta Petronelli

Registrato presso: TOP5 Studio, Merlara (Padova).

Info web

