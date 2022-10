Nasce un nuovo teatro a Padova: al via la prima rassegna teatrale al Rec.Itando Acting Studio

Nessuno ha mai dubitato che il comparto culturale padovano fosse e sia tutt’ora estremamente vitale e capace di rinnovarsi persino nei momenti di maggiore incertezza. Proprio in uno di questi momenti, infatti, si aggiunge al novero dei luoghi di cultura aperti al pubblico in citta? un nuovo polo, stavolta dedicato al teatro e alle arti sceniche.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, inaugura con l’autunno 2022 il suo teatro, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie piu? prolifiche e appassionate del sottobosco padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makalle? 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la prima delle quali si svolgera? da fine ottobre a dicembre inoltrato, per un totale di cinque appuntamenti con altrettante pie?ces messe in scena da compagnie locali. Ogni spettacolo comincera? alle ore 21, e richiedera? al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo o di 40 euro per l’accesso a tutti gli spettacoli previsti.

Il programma

21 ottobre

La verita? di Freud - compagnia Camerini con Vista

29 ottobre

Invisibili - di e con Gianluca Paradiso

11 novembre

Ladies Football Club - di Stefano Massini con Roberta Chinellato (EnneEnne Teatro)

26 novembre

Mamme Spa 3.0 - compagnia Teatro delle Ortiche

17 dicembre

Festa in Famiglia - compagnia Recitando

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.it

La Scuola

Rec.Itando nasce come struttura formativa dedicata alle arti sceniche a 360° sul finire del 2019. L’idea alla base della sua istituzione e? quella di costituire nel cuore di Padova un vero e proprio Acting Studio piu? che una scuola di recitazione, mettendo in connessione docenti di diverse discipline e offrendo contenuti adatti alla piu? ampia gamma di interessi da parte dei suoi studenti. L’offerta dei corsi si struttura fin dal principio come molto variegata, dai corsi di recitazione teatrale dal base all’avanzato, ai corsi di recitazione cinematografica fino a quelli di public speaking, di recitazione comica e di regia. Ampia la gamma di workshop offerti, laboratori specifici con docenti di caratura nazionale e di volta in volta imperniati su aspetti specifici legati alla recitazione o monografici come Il respiro di Macbeth.

La collaborazione con altre realta? culturali prevede un intenso intreccio professionale con l’associazione letteraria Sugarpulp nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Universita? di Padova. Accanto all’attivita? didattica, la scuola costituisce anche un elemento di connessione fra gli alunni e le produzioni sia teatrali che cinematografiche alla ricerca di talenti da impiegare, e aggiunge con la rassegna attualmente in programma l’attivita? di organizzazione eventi e vetrina per le compagnie del territorio, nell’intento di costituire una vera e propria rete dedicata al teatro strutturata in modo tale da rendere ancor piu? vitale il comparto culturale padovano.

Dettagli

La verita? di Freud - compagnia Camerini con Vista

(Venerdi? 21 ottobre - ore 21)

Nadia e? la protagonista di questa intelligente commedia. Anzi Nadia e? solo un terzo della protagonista; infatti in lei convivono altre due personalita?, due lati estremi della sua mente che spingono in direzioni opposte. Strana, dite? Non tanto. Dopo tutto questo e? cio? che succede a tutti noi: una lotta tra piacere e dovere, tra passioni e sensi di colpa, tra emozioni e razionalita?. Ma cosa succede quando viene meno la mediazione tra questi opposti? Una lotta senza quartiere per vedere chi vincera?.

Invisibili - di e con Gianluca Paradiso

(Sabato 29 ottobre - ore 21)

Un paziente si racconta seguendo un percorso parallelo con il suo interlocutore. Il racconto e? un confronto. Il confronto e? una cura. Tutto sembra seguire la normale prassi finche? la seduta prende una svolta inaspettata. Il risultato e? uno spettacolo sul D.O.C. (disturbo ossessivo compulsivo) e dell'incomunicabilita? che separa e unisce le persone.

Ladies Football Club - di Stefano Massini con Roberta Chinellato, compagnia EnneEnne Teatro

(Venerdi? 11 novembre - ore 21)

Passa lento il 1917, altrove infuria la guerra, ma in quel cortile 11 operaie diversissime tra di loro, decidono di dare una svolta alla loro vita in modo totalmente inaspettato. Una storia d’altri tempi che diventa subito modernissima. Un urlo femminista, un destino che si compie. E quando un destino si compie c’e? sicuramente una storia da raccontare. Ascolteremo di una lucida follia, di un sogno straordinario contro tutto e tutti, mariti, padroni, crocerossine e bombe salterine. Un racconto allegro, coinvolgente, a volte amaro, impreziosito e sottolineato da musica dal vivo.

Mamme Spa 3.0 - compagnia Teatro delle Ortiche

(Sabato 26 novembre - ore 21)

Che cosa significa oggi essere madre? E’ possibile che una donna decida consapevolmente di non diventarlo mai? Come sono e come vivono le mamme oggi? Cosa si puo? nascondere dietro a un rapporto madre-figlio estremo e patologico? Esiste un unico modo o un modo “giusto” per essere madri? Una madre puo? anche sbagliare?

Questo spettacolo fa i conti con quella che da sempre e? stata la visione tradizionale ed edulcorata della figura materna, totalizzante e senza riserve e si domanda quanto in fondo possa ancora essere considerata attuale. Partendo dalle nostre personali esperienze di figlie e di madri e attingendo a incredibili, per quanto reali, fatti di cronaca, nasce nel 2014 un percorso a piu? mani, un testo senza sconti, libero e talvolta spietato... Mamme 3.0. e? un viaggio fortemente introspettivo, divertente e profondo, drammatico e sconvolgente, distante dall’immagine retorica della tradizione per cui “la mamma e? sempre la mamma”. Ogni mamma e? stata figlia, ma non tutte le figlie diventano mamme e, se lo diventano, non e? detto che lo facciano con istinto materno. Lo spettacolo prende lentamente vita in quadri, composti da monologhi e scene corali, in cui si esplora il mondo delle mamme con ironia e leggerezza o anche in maniera profonda e drammatica, cercando sempre di scavare in profondita? nelle pieghe di questo difficilissimo “mestiere a vita”.

Festa in Famiglia - compagnia Recitando

(Sabato 17 dicembre - ore 21)

Le famiglie sono complicate, questo lo sanno tutti... ma in determinate circostanze possono essere davvero insostenibili! Un tranquillo fine settimana si trasforma in una sarabanda di fraintendimenti e sospetti per una famiglia scombinata e piena di problemi irrisolti. Scritta da Alan Ayckbourn, la commedia Festa in Famiglia e? veloce, fresca e divertente, e capace di creare una connessione sorprendentemente diretta fra la sua sinossi e l’esperienza di ciascuno spettatore.

Info web

https://recitando.it/eventi/