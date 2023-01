Torna la rassegna Rec.Itando, seconda tranche per la rassegna teatrale dell’Acting Studio padovano

Il teatro, va da sé, vive di pubblico, e il pubblico vive di spettacoli: anima le strade, frequenta sale grandi e piccole, si informa e partecipa della vita culturale della città con trasporto e presenza. Per questo l’esistenza di sale dedicate a spettacoli teatrali, magari piccole, magari “off”, è essenziale per la vitalità culturale padovana, ed è per questo che Rec.Itando Acting Studio non può e non vuole lasciar cadere un’esperienza che negli scorsi mesi ha saputo dare nulla meno di soddisfazione e partecipazione.

Sei gli spettacoli

Dopo la tranche autunnale della rassegna teatrale Rec.Itando, la scuola di recitazione di via Makallé apre nuovamente le sue porte per la seconda parte della sua serie di spettacoli teatrali, che si dipanerà lungo tutto l’inverno del 2023. Sei gli spettacoli in programma, ciascuno di essi nelle serate di sabato, per altrettante compagnie e professionisti cittadini che fanno lustro non solo alla programmazione della scuola, ma all’intero comparto culturale padovano. Scoprirli, sostenerli e proporli è un compito gradito per Rec.Itando, oltre che un autentico piacere per il pubblico!

Rec.Itando Acting Studio

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, inaugura con l’autunno 2022 il suo teatro, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la prima delle quali si svolgerà da fine ottobre a dicembre inoltrato, per un totale di cinque appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali. Ogni spettacolo comincerà alle ore 21, e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo o di 40 euro per l’accesso a tutti gli spettacoli previsti.

Il programma

14 gennaio

A porte chiuse - compagnia Teatro delle Ortiche

- compagnia Teatro delle Ortiche 28 gennaio

Homelett - compagnia The Play-teatro e cinema

- compagnia The Play-teatro e cinema 11 febbraio

Un giorno con Giorgio Gaber - di e con Tito Pavan

- di e con Tito Pavan 25 febbraio

Il principe nato dal buio - di e con Gianluca Paradiso

- di e con Gianluca Paradiso 4 marzo

Il clan delle Vedove - compagnia Jonathan’s

- compagnia Jonathan’s 11 marzo

Quando si poteva viaggiare - Teatro Believe

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito https://www.recitando.it/

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.it

Info web

https://recitando.it/eventi/

Foto articolo da comunicato stampa