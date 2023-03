I quindici anni di carriera di Luca e Diego, si apre la nuova era dei Sonohra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

A distanza di 15 anni dalla vittoria di Sanremo Giovani del 2008, Luca e Diego Fainello sono pronti a una “nuova era” dei Sonohra, annunciando 4 anteprime del “Liberi da Sempre – Nuova Era Tour”.

Il tour

Questa prima tranche della tournée, prodotta e organizzata da Baobab Music&Ethics, porterà il duo scaligero ad esibirsi domenica 5 marzo al Geox Club di Padova (data già sold-out), lunedì 6 marzo ai Magazzini Generali di Milano, martedì 7 marzo all’Hiroshima Mon Amour di Torino e, infine, venerdì 10 marzo al Fuori Orario di Taneto di Gattatico, a Reggio Emilia.

Il ritorno

Luca e Diego sono reduci da un 2022 in cui, dopo essersi dedicati negli ultimi tempi a varie contaminazioni di generi più di nicchia, sono tornati al sound delle origini con “Liberi da Sempre 3.0”, remake discografico del loro album degli esordi, uscito lo scorso maggio per Saifam Music. L’uscita del disco è stata accompagnata da un tour estivo che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia.

Dal Geox di Padova

«Quello che partirà domenica 5 marzo dal Geox Club di Padova è uno spettacolo inedito: porteremo sui palchi in nuovi arrangiamenti i nostri vecchi successi che, negli anni del boom sanremese, divennero delle vere e proprie hit, e - prosegue il duo - abbiamo aggiunto in scaletta anche alcune cover, scegliendole tra quelle che i nostri fan hanno più commentato nell’appuntamento settimanale del format #Civico6 in cui, dallo scorso novembre, ogni martedì sui nostri canali social (Facebook, Tik Tok e Instagram, n.d.r.) abbiamo interpretato quei brani che più hanno segnato il nostro percorso musicale».

Il Liberi da Sempre – Nuova Era Tour

Il Liberi da Sempre – Nuova Era Tour proseguirà poi nei prossimi mesi: «Sarà un 2023 intenso e stiamo lavorando a nuovi progetti. Ci sentiamo di ringraziare i nostri fan davvero di cuore perché in questi mesi di pausa dai live ci hanno seguito sui canali social senza mai mancare di sostenerci, con visualizzazioni e commenti a #Civico6, facendoci arrivare tutto il loro affetto. Davvero, a loro va un grazie enorme» commentano Luca e Diego.

I biglietti

I biglietti per tutte le anteprime sono disponibili su https://www.ticketone.it/artist/sonohra.

