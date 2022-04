A "Odd" di Marion Ripley Dduffy la 15a edizione di “Typhlo & Tactus” svoltasi a Padova

Il libro illustrato tattile Odd (Intruso) dell’autrice inglese Marion Ripley Duffy si è aggiudicato il primo premio della 15esima edizione di “Typhlo & Tactus”, il concorso internazionale biennale del libro tattile, che quest’anno si è svolto a Padova dal 31 marzo al 2 aprile, ospitato dal Comune di Padova e dalla Fondazione Robert Hollman che ne ha curato l’organizzazione, in collaborazione con la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi. Nel corso della partecipata cerimonia di premiazione di sabato 2 aprile a palazzo Moroni a Padova, sono stati conferiti tutti i riconoscimenti della gara internazionale: al secondo libro e ai due pari merito al terzo posto, i sette “Coup de coeur” (colpo al cuore) da parte dei giurati dei singoli Paesi e il premio straordinario per l’editabilità “Chapeau”, promosso per la prima volta dalla Fondazione Robert Hollman e decretato da una giuria di esperti. Il presidente Rotary Club Padova (annata 2021-22) Emanuele Cozzi ha consegnato due assegni in denaro del valore di 500 euro ciascuno rispettivamente a Marion Ripley Duffy, autrice di Odd vincitore del concorso e a Claudia e Andrea Sorrenti, autori italiani di Una casa per Fiammetta che ha ricevuto il premio straordinario per l’editabilità “Chapeau”. Il concorso internazionale è nato nel 2000, nell'ambito del progetto europeo "Typhlo & Tactus", per volontà della casa editrice francese Les Doigts Qui Rêvent. Come da tradizione, anche quest’anno il gruppo Tactus, che forma la giuria con i rappresentanti degli enti dei sette Paesi fondatori del Concorso (Belgio, Francia, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito e Repubblica Ceca), ha avuto il compito di decretare il vincitore e conferire tutti gli altri riconoscimenti, scegliendo le migliori tra la settantina di opere giunte alla Fondazione Robert Hollman da 17 Nazioni: Belgio, Brasile, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, India, Iran, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Slovenia, Stati Uniti e Sudafrica. Odd di Marion Ripley Duffy, vincitore della 15esima edizione di “Typhlo & Tactus”, non racconta una storia, ma addentra qualsiasi bambino a scoprire cosa c’è che non va dentro a ogni pagina cucita con stoffe di consistenze e colori diversi ad alto contrasto. Non mancano però il metallo, la calamita, la plastica da stropicciare per capire quella che non “funziona”. Questa la motivazione del gruppo Tactus che ha accompagnato il conferimento del primo premio a Odd: «È di fatto un libro per tutti, un libro che permette ai bambini di ogni età di giocare, esplorare, cercare, manipolare. È un libro divertente e interattivo che invita il lettore ad essere l’attore nel libro stesso. La vista non è un aiuto nella scoperta del contenuto del libro, tutti i bambini sono quindi allo stesso livello durante la lettura che siano ipo/non vedenti oppure vedenti. Può essere uno strumento di sensibilizzazione per i vedenti che non hanno bisogno di indossare una benda di simulazione per leggere come i non vedenti. È un libro intelligente che offre molte possibilità di manipolazione e diverse forme di azione sin dalla prima pagina. Il formato e il peso sono molto adatti ai bambini. È esteticamente piacevole e i materiali scelti sono ben differenziati e piacevoli al tatto». Una casa per Fiammetta di Claudia e Andrea Sorrenti, che ha ricevuto il premio straordinario per l’editabilità “Chapeau”, ha per protagonista una piccola fiamma uscita un giorno da un vulcano. La fiammella inizia a girare il mondo in cerca di un posto che l’avvolga, ma dovunque vada combina guai perché scatena incendi. Ma un giorno un fornaio cerca proprio lei per accendere il suo forno e preparare ogni giorno il suo pane fresco. E così Fiammetta trova la sua casa! La giuria speciale che ha scelto di premiare l’opera di Claudia e Andrea Sorrenti ha così motivato la decisione: «Il libro risulta riproducibile con alcune modifiche nella struttura, nel numero di elementi utilizzati e nei materiali scelti. La giuria ne ha apprezzato le caratteristiche nel suo complesso: la storia ha uno sviluppo coinvolgente, il libro è interattivo e risulta immediatamente divertente. Questa storia, prima di essere scelta dalla giuria per l’editabilità, è stata scelta nel concorso italiano “Tocca a te!” dalla giuria junior, formata da bambini con deficit visivo. A entrambe le giurie è piaciuto il suo messaggio finale: ognuno di noi può trovare un posto dove le proprie caratteristiche costituiscono una ricchezza». L’associazione Fiori Blu, di cui fanno parte famiglie di bambini e ragazzi ciechi o ipovedenti, ha scelto di finanziare la realizzazione e la stampa del libro premiato.