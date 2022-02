Dal Santo agli hotel e ristoranti, tutto a portata di clic. Online (finalmente) il portale del turismo padovano

Sarà online da stasera il nuovo portale realizzato dall'amministrazione comunale per rilanciare il turismo. Da oggi 25 febbraio si troverà dove andare, come arrivare, dove mangiare, dormire, fare sport e ovviamente tutti i contenuti culturali all’indirizzo www.turismopadova.it. Un portale di destinazione che ha due funzioni principali: informare e convincere il potenziale visitatore. Il portale è stato presentato questa mattina dal sindaco Sergio Giordani, l'assessore alla cultura Andrea Colasio e il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono: «Diventa uno strumento di marketing a disposizione di tutti gli operatori turistici del territorio e del turista che viene guidato verso la sua scelta di viaggio con un clic».

Giordani

«Oggi per una città di grande fascino dal punto di vista culturale e turistico come Padova, che si può fregiare, come pochi altri luoghi al mondo di ben due riconoscimenti Unesco - dice il sindaco, Sergio Giordani - disporre di un portale di destinazione è una necessità vitale. La destinazione oggi, anche grazie alle opportunità dei media digitali è un prodotto e come ogni prodotto che deve essere promosso e venduto non può assolutamente fare a meno di una adeguata presenza in rete». «Dopo anni di carenza di un vero portale di destinazione aggiornato e moderno, ora il territorio avrà uno strumento nuovo, che crescerà costantemente e, soprattutto, metterà il turista al centro: risponde quindi alle esigenze del turista di trovare informazioni, itinerari, racconti del territorio ma anche di lasciarsi ispirare, con flussi di racconti e suggestioni» aggiunge il presidente Santocono. «Era una necessità strategica tanto più impellente dopo il riconoscimento della Urbs picta quale Patrimonio Unesco dell'Umanità chiude l'assessore Colasio - .E' uno strumento fondamentale sia per permettere ai turisti di conoscere la destinazione Padova e la sua offerta globale, sia per verificare la capacità del territorio di organizzare la destinazione: un fattore vincente nella logica delle politiche turistiche. Abbiamo raggiunto 2 milioni di turisti all'anno e sperando che la guerra finisca presto, vogliamo superare quel numero».

Numeri

All'interno del portale sono contenuti i dati su 242 strutture ricettive, tutte con descrizioni e immagini, tra hotel, b&b, agriturismi, appartamenti vacanze, residence e case religiose. Poi ci sono 67 ristoranti, oltre 100 eventi e manifestazioni, 468 punti di interesse suddivisi nelle diverse tipologia, di cui 45 itinerari, 101 attrazioni turistiche, 177 articoli, in continua implementazione e 1000 foto e video che raccontano il territorio.